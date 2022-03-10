İstanbul’da kiralar bir yılda 3 katına çıktı! İstanbul’da kira fiyatı en çok artan ilçe belli oldu

10 Mart 2022 Perşembe, 12:12

Hepsiemlak tarafından hazırlanan Şubat 2022 Emlak Endeksi kira fiyatlarındaki artışı gözler önüne serdi. İstanbul kiraların en yüksek olduğu şehir olurken, en yüksek kira artışının yaşandığı ilçe ise yüzde 251 ile Kağıthane oldu.

İSTANBUL’DA KAĞITHANE ZİRVEDE

Endeks verilerine göre İstanbul’da kiralık konutların ortalama metrekare fiyatlarında son 1 yılda %250’lere varan artışlar yaşandı. İstanbul’da en çok yükseliş gösteren ilçe %251 ile Kağıthane oldu. Geçtiğimiz yıl 25 TL olan ortalama metrekare fiyatları bu yılın aynı döneminde 87 TL’ye yükseldi. Kağıthane’yi sırasıyla %206 ile Şişli, %197 ile Maltepe, %189 ile Beyoğlu, %180 ile Beşiktaş, %165 ile Sarıyer, %163 ile Beykoz, %153 ile Üsküdar, %134 ile Eyüpsultan, %129 ile Ataşehir, %126 ile Kadıköy, %123 ile Bakırköy, %122 ile Fatih ve %95 ile Beylikdüzü takip etti.

ANKARA’DA KİRASI EN FAZLA ARTAN İLÇE ETİMESGUT

Ankara’da kiralık konut fiyatlarının en çok arttığı ilçe %154 ile Etimesgut oldu. Geçtiğimiz yıl 11 TL olan ortalama metrekare fiyatları bu yılın aynı döneminde 27 TL’ye yükseldi. Etimesgut’u %105 ile Gölbaşı, %103 ile Çankaya, %97 ile Yenimahalle, %94 ile Mamak, %89 ile Keçiören ve %57 ile Altındağ takip etti.

İZMİR’DE KONAK İLK SIRADA

İzmir’de %81 oranında bir artış ile birinciliği Konak alırken; ikinci sırada %73 ile Karabağlar, üçüncü sırada %71 ile Balçova, dördüncü sırada %60 ile Karşıyaka ve beşinci sırada %31 ile Bornova geldi.