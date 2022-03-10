İstanbul’da kiralar bir yılda 3 katına çıktı! İstanbul’da kira fiyatı en çok artan ilçe belli oldu
Hepsiemlak tarafından hazırlanan Şubat 2022 Emlak Endeksi’ne göre, son 1 yılda 3 büyük il içinde kiralık konut fiyatlarının en fazla yükseldiği il %149 oranında bir artışla İstanbul oldu. İstanbul’u %97 ile Ankara ve %78 ile İzmir izledi.
Hepsiemlak tarafından hazırlanan Şubat 2022 Emlak Endeksi kira fiyatlarındaki artışı gözler önüne serdi. İstanbul kiraların en yüksek olduğu şehir olurken, en yüksek kira artışının yaşandığı ilçe ise yüzde 251 ile Kağıthane oldu.
İSTANBUL’DA KAĞITHANE ZİRVEDE
Endeks verilerine göre İstanbul’da kiralık konutların ortalama metrekare fiyatlarında son 1 yılda %250’lere varan artışlar yaşandı. İstanbul’da en çok yükseliş gösteren ilçe %251 ile Kağıthane oldu. Geçtiğimiz yıl 25 TL olan ortalama metrekare fiyatları bu yılın aynı döneminde 87 TL’ye yükseldi. Kağıthane’yi sırasıyla %206 ile Şişli, %197 ile Maltepe, %189 ile Beyoğlu, %180 ile Beşiktaş, %165 ile Sarıyer, %163 ile Beykoz, %153 ile Üsküdar, %134 ile Eyüpsultan, %129 ile Ataşehir, %126 ile Kadıköy, %123 ile Bakırköy, %122 ile Fatih ve %95 ile Beylikdüzü takip etti.
ANKARA’DA KİRASI EN FAZLA ARTAN İLÇE ETİMESGUT
Ankara’da kiralık konut fiyatlarının en çok arttığı ilçe %154 ile Etimesgut oldu. Geçtiğimiz yıl 11 TL olan ortalama metrekare fiyatları bu yılın aynı döneminde 27 TL’ye yükseldi. Etimesgut’u %105 ile Gölbaşı, %103 ile Çankaya, %97 ile Yenimahalle, %94 ile Mamak, %89 ile Keçiören ve %57 ile Altındağ takip etti.
İZMİR’DE KONAK İLK SIRADA
İzmir’de %81 oranında bir artış ile birinciliği Konak alırken; ikinci sırada %73 ile Karabağlar, üçüncü sırada %71 ile Balçova, dördüncü sırada %60 ile Karşıyaka ve beşinci sırada %31 ile Bornova geldi.
İlgili Haberler
- Kadınların konut alımında rekor
- Konut fiyatları Meclis gündeminde: 'Önlem alınmazsa kiralar maaşı katlayacak'
- Konut fiyatlarının en çok fırladığı 3 ilçe belli oldu
Günün Video Haberi
Video Haberler
- İstanbul yolunda 8 kilometrelik TIR ve kamyon kuyruğu
- 'Partinin başına geçmek istiyor'
- Telefonunu tamire gönderdi, hayatının şokunu yaşadı
- Tekirdağ'ın yüksek kesimlerinde yoğun kar yağışı
- Oyuncak tabancayla markette soygun girişimi
- Bursa'da hakim, parkta iple asılı halde ölü bulundu
- Beşiktaş’ta kavgayı ayırmaya çalışan kurye, silahla vuru
- 7 yıldır kayıp olan Emrah'ı akrabaları öldürmüş
- Şanlıurfa'da silahlı saldırı: 2 polis şehit oldu
- İsrail Başkanı Herzog'un uçağında dikkat çeken mesajlar
En Çok Okunan Haberler
- Andy Murray'den Ukraynalı çocuklara destek
- CHP'li Bakan'dan Bakan Soylu'ya 'askeri öğrenci' sorusu
- Japonya'dan Ukrayna'ya yardım
- Çernobil'de korkutan gelişme
- Seren Serengil hakkında zorla getirilme kararı!
- Bakan Koca'dan Erdoğan'ın sözlerine yanıt
- Böbrek sağlığını korumak için bu uyarılara dikkat!
- Meyve-sebzeler nasıl daha iyi temizlenir?
- 'Erken teşhis edilmezse, ölümle sonuçlanabilir'
- Susuzluk idrar yolu enfeksiyonuna yol açıyor