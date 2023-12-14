İstanbul’da mezarlık fiyatlarına yüzde 58 zam: 69 bin TL’ye mezar yeri

Yayınlanma: 14.12.2023 - 18:55

Güncelleme: 14.12.2023 - 18:55

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisi aralık ayı toplantısının dördüncü oturumunda 1 Ocak 2024’den itibaren geçerli olacak cenaze hizmetleri ve mezarlık fiyatları belirlendi.

7 BİN İLE 69 BİN ARASINDA DEĞİŞİYOR

Yaklaşık yüzde 58 zam yapılan cenaze hizmetleri ve mezarlık fiyatları şöyle: Karacaahmet, Çengelköy, Zincirlikuyu ve Aşiyan’ın aralarında bulunduğu 1. grup mezarlıklarda yer bedeli 7 bin 260 TL’den 11 bin 190 TL’ye çıktı. Cenaze yanındaki boş yer bedeli 22 bin 630 TL’den 34 bin 890 TL’ye, boş mezar yeri bedeli 45 bin 260 TL’den 69 bin 770 TL’ye yükseldi. Edirnekapı Şehitliği, Emirgan, Feriköy mezarlıklarının aralarında bulunduğu 2.grup mezarlıklarda bin 320 TL yer bedeli, 2 bin 30 TL oldu. Cenazenin yanındaki boş mezar yeri bedeli 9 bin 75 TL’den 13 bin 990 TL’ye, boş mezar yeri bedeli 18 bin 150 TL’den 27 bin 980 TL’ye yükseltildi. Hekimbaşı, Kilyos, Kurtköy mezarlıklarının aralarında bulunduğu 3’üncü grup mezarlıklarda da 110 liralık cenaze bedeli yeri 170 TL oldu. 3 bin 25 liralık cenazenin yanındaki boş yer bedeli 4 bin 660 TL’ye, 6 bin 50 liralık boş mezar yeri bedeli 9 bin 330 TL’ye çıktı.

KÖYLERDE EN UCUZ MEZAR 170 TL

Köy statüsündeki mezarlıkların bulunduğu 4’üncü grup mezarlıklarda cenaze yeri bedeli 170 TL oldu. Cenaze yanındaki boş mezar yeri bin 450 TL’den 2 bin 2240 TL’ye, boş mezar yeri bedeli 2 bin 900 TL’den 4 bin 470 TL’ye yükseltildi. Azınlık mezarlıklarında 550 TL olan yer bedeli 850 TL’ye, 5 bin 810 TL olan cenazenin yanındaki boş yer bedeli 8 bin 960 TL’ye, boş mezar yeri de 9 bin 440 TL’den 14 bin 550 TL’ye yükseldi.