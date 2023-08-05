İstanbul'da önemli toplantı: Şimşek, uluslararası yatırımcılara ne mesajlar verdi?

Yayınlanma: 05.08.2023 - 09:48

Güncelleme: 05.08.2023 - 09:48

İstanbul'da JP Morgan'ın organize ettiği toplantıda Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, yatırımcılarla bir araya geldi. Bakan Şimşek ve TCMB Başkanı Hafize Gaye Erkan toplantıda yatırımcılara birer sunum yaparken; toplantıyla ilgili bilgi sahibi bir kaynağın verdiği bilgiye göre toplantıda 40'ın üzerinde katılımcı yer aldı.

"KADEMELİ SIKILAŞTIRMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

Şimşek toplantıya katılan yatırımcılara ekibinin tam bir politik desteğe sahip olduğunu ve kademeli sıkılaştırmaya devam edeceklerini söyledi. Şimşek ayrıca önden yüklemeli maliye politikasına vurgu yaptı ve depreme ilişkin harcamalar çıkarıldığında Maastrich kriterlerine yaklaşılacağını belirtti.

"EKONOMİDE ANİ BİR DURMA İSTEMİYORUZ"

Kaynağın verdiği bilgiye göre, Şimşek toplantıda kredi büyümesine getirilen önlemlerin etkisiyle ekonominin yavaşlayacağını belirtti ancak ekonomide ani bir durma istemediklerini kaydetti. Erkan ise sunumunda ağırlıklı olarak enflasyon konusuna odaklandı.

Toplantıda ayrıca konuşmacı olarak, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve Ziraat Bankası Genel Müdürü Alpaslan Çakar'ın yanı sıra, Türkiye Varlık Fonu ve Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi başkanları da yer aldı.