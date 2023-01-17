İstanbul'da simitte fiyat karmaşası: Yeni zam yolda!
Simit fiyatlarında karmaşa yaşanıyor. Henüz zam yapılmamasına rağmen bazı bölgelerde simit 7,5 liradan satılıyor. Bazı sokak simitçileri 5 liraya satmaya devam ettiklerini söyledi. Yenilenmesi beklenen fiyat tarifesinde 100 gram simidin 7.5 lira olmasını bekleniyor.
İstanbul'daki simit fiyatlarına henüz zam yapılmadı. 5 liraya satılan simitler bazı bölgelerde 7,5 liraya satılmaya başlandı. Taksim'deki sokak simitçileri 5 liraya satmaya devam ettiklerini söyleyerek, fiyatların 7.5 liraya çıkmasını beklediklerini kaydetti.
Simitçi Ramazan Deniz, “Şu anda simitlerimiz 5 lira. Bazı yerlerde 6 ila 7,5 lira arasında satılıyor. Odaya bağlı olduğumuz için, biz hala 5 liraya satıyoruz. Bazı fırınlarda 9.75 liraya da satanlar oluyor. Biz Esnaf ve Sanatkarlar Odası’na bağlı olduğumuz için 5 liraya satmaya devam ediyoruz. Odadan yeni tarife listesini bekliyoruz. Genel olarak Taksim bölgesi sokak simitçilerinde 5 liradan satılıyor. Simit fiyatlarının her yerde 7.5 lira olmasını bekliyoruz. Simitler 100 gram olarak satılıyor” ifadelerini kullandı.
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