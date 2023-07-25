İstanbul'da UKOME 'zam' gündemiyle toplanacak: Toplu ulaşım için yüzde 57'lik artış teklifi!

Yayınlanma: 25.07.2023 - 19:38

Güncelleme: 25.07.2023 - 19:39

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantısı, 27 Temmuz Perşembe günü toplu ulaşıma zam gündemiyle toplanacak.

TOPLANTI 27 TEMMUZ'DA

Toplantı, İBB'nin çağrısıyla 27 Temmuz Perşembe günü saat 13.00'da Bakırköy Çırpıcı Sosyal Tesisleri'nde yapılacak.

TOPLU ULAŞIMA ZAM GELECEK Mİ?

Toplantıda, kentte toplu ulaşımda kullanılan otobüs, metrobüs, metro, tramvay, nostaljik tramvay, marmaray, vapur, deniz otobüsü, dolmuş, minibüs, taksi, okul ve personel servisine zam yapılması teklifi görüşülecek.

YÜZDE 57 ZAM TEKLİFİ

İBB'nin, UKOME alt komisyonunda, toplu ulaşıma yüzde 57 zam yapılması teklifinde bulunduğu öğrenildi.

UKOME'de ayrıca yayalaştırma ve parkomat maddeleri de görüşülecek.