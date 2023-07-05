İstanbul'da yaşamanın maliyeti belli oldu

Yayınlanma: 05.07.2023 - 14:01

Güncelleme: 05.07.2023 - 15:43

İstanbul Planlama Ajansı’nın “İstanbul’da Yaşam Maliyeti” araştırmasının ilk yarıyıl raporu yayımlandı. Rapora göre İstanbul’da yaşamanın maliyeti geçen yıla göre yüzde 63.86 oranında arttı.

Son 6 ayda oransal olarak en yüksek artış ocak ayında gerçekleşti.

YÜZDE 28 ARTTI

İstanbul’da yaşamanın maliyeti bir önceki aya göre yüzde 5.59, bir önceki yılın aralık ayına göre ise yüzde 28.20 oranında arttı.

Haziran ayında İstanbul’da dört kişilik bir ailenin ortalama yaşam maliyeti 35 bin 380 lira olarak hesaplandı. İstanbul’da ortalama yaşam maliyeti, geçen aya göre 1873 lira arttı.

?? İstanbul Yaşam Maliyeti araştırmamıza göre İstanbul’da dört kişilik bir ailenin ortalama yaşam maliyeti 35.380 lira oldu.

?? İstanbul'da yaşamanın maliyeti geçen yıla göre %63,86 arttı.

?? Son altı ayda et-kıyma fiyatlarındaki artış oranı %68,64 oldu.



Detaylar:… pic.twitter.com/VmBdMq9e1W — İstanbul Planlama Ajansı (@ipaistanbul) July 5, 2023

EN FAZLA FİYAT ARTIŞI ET VE KIYMADA

Hanelerin sık kullandığı bazı ürünlerin bir önceki yılın aralık ayına göre fiyat artışlarına bakıldığında en fazla fiyat artışının yüzde 68,64 oranı ile et-kıyma fiyatlarında yaşandığı görüldü.

Et-kıyma fiyatlarını yüzde 48,89'la tavuk eti, yüzde 48,83'le deodorant, yüzde 42,09'la çay fiyatları izledi.