İstanbul'da yaşamanın maliyeti belli oldu

İstanbul Planlama Ajansı’nın araştırmasına göre İstanbul’da yaşamanın maliyeti geçen yıla göre yüzde 63,86 oranında arttı. İstanbul’da dört kişilik bir ailenin ortalama yaşam maliyeti 35 bin 380 lira olarak hesaplandı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 05.07.2023 - 14:01
İstanbul'da yaşamanın maliyeti belli oldu
Abone Ol google-news

İstanbul Planlama Ajansı’nın “İstanbul’da Yaşam Maliyeti” araştırmasının ilk yarıyıl raporu yayımlandı. Rapora göre İstanbul’da yaşamanın maliyeti geçen yıla göre yüzde 63.86 oranında arttı.

Son 6 ayda oransal olarak en yüksek artış ocak ayında gerçekleşti.

YÜZDE 28 ARTTI

İstanbul’da yaşamanın maliyeti bir önceki aya göre yüzde 5.59, bir önceki yılın aralık ayına göre ise yüzde 28.20 oranında arttı. 

Haziran ayında İstanbul’da dört kişilik bir ailenin ortalama yaşam maliyeti 35 bin 380 lira olarak hesaplandı. İstanbul’da ortalama yaşam maliyeti, geçen aya göre 1873 lira arttı.

EN FAZLA FİYAT ARTIŞI ET VE KIYMADA

Hanelerin sık kullandığı bazı ürünlerin bir önceki yılın aralık ayına göre fiyat artışlarına bakıldığında en fazla fiyat artışının yüzde 68,64 oranı ile et-kıyma fiyatlarında yaşandığı görüldü.

Et-kıyma fiyatlarını yüzde 48,89'la tavuk eti, yüzde 48,83'le deodorant, yüzde 42,09'la çay fiyatları izledi.


maliyeti İstanbul’da Yaşam Maliyeti Araştırması İstanbul İstanbul Planlama Ajansı enflasyon

İlgili Haberler

İstanbul'da bebek arabalı kadınlara 'taciz' iddiası

İstanbul'da bebek arabalı kadınlara 'taciz' iddiası
İstanbul'da 'aslan kaçtı' iddiası: 'Şaka' denildi, Cengiz Şıklaroğlu açıklama yaptı

İstanbul'da 'aslan kaçtı' iddiası: 'Şaka' denildi, Cengiz Şıklaroğlu açıklama yaptı
İstanbul Caz Festivali ne zaman başlayacak? İstanbul Caz Festivali'nde kimler sahne alacak?

İstanbul Caz Festivali ne zaman başlayacak? İstanbul Caz Festivali'nde kimler sahne alacak?

En Çok Okunan Haberler