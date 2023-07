İstanbul Caz Festivali ne zaman başlayacak? İstanbul Caz Festivali'nde kimler sahne alacak?

Yayınlanma: 05.07.2023 - 13:32

Güncelleme: 05.07.2023 - 13:32

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından düzenlenen İstanbul Caz Festivali, 7 Temmuz Cuma günü başlayacak. 30. İstanbul Caz Festivali, 7-19 Temmuz tarihleri arasında, 40’a yakın konserde, usta isimlerden yeni keşiflere, 200’ü aşkın yerli ve yabancı sanatçıyı ağırlayacak.

PARKLARDA CAZ

Parklarda Caz konserleri İstanbullularla müziği buluşturacak. 9 Temmuz Pazar 17.30’da Beylikdüzü Yaşam Vadisi’nde, 10 Temmuz Pazartesi 18.30’da Küçükçekmece Göl Kenarı Amfi Tiyatrosu’nda düzenlenecek Parklarda Caz konserleri, 16 Temmuz Pazar Şişli Habitat Parkı’nda 17.15’te başlayarak devam edecek. Takeshi’s Cashew ve Swing’it’in yer alacağı konserlerde müzikseverler, sahnede bu yılın Genç Caz+ finalistleriyle de tanışacak.

İSTANBUL CAZ FESTİVALİ'NDE SAHNE ALACAK İSİMLER

8 Temmuz Cumartesi, 9 Temmuz Pazar ile 12 Temmuz Çarşamba günlerine yayılacak Parkorman konserleri, Go Ons ve Single Circle katkılarıyla “festival içinde festival” havası estirecek. Üç gün boyunca, The Lumineers, Morcheeba, Kovacs, Alfa Mist, Riff Cohen, Okay Temiz, Adamlar, Mammal Hands, Mert Demir, Ekin Beril ve Takeshi's Cashew gibi pek çok isim sahnede olacak.

İSTANBUL CAZ FESTİVALİ PROGRAMI

8 Temmuz 2023

Kovacs, Riff Cohen & Okay Temiz "The Ritual", Takeshi's Cashew, Mert Demir

Sharon Kovacs, bugüne kadar Glastonbury ve Sziget gibi festivallerde yer aldı ve Robbie Williams gibi pop yıldızlarıyla aynı sahneyi paylaştı. Festival izleyicisi, karanlık ve etkileyici vokaliyle Kovacs’tan önce Okay Temiz ile festivalin 30. yılında söz yazarı ve besteci Riff Cohen'i dinleyecek.

Okay Temiz ile Riff Cohen’i ilk kez bir araya getirecek “The Ritual” öncesi sahnede Mabel Matiz’le işbirliği yaptığı “Antidepresan” şarkısıyla tanınan söz yazarı ve besteci Mert Demir yer alacak. Festivalin ilk gününü başlatan ise Anadolu funk, Krautrock, Afrobeat türlerinden etkilenen progresif jam topluluğu Takeshi’s Cashew olacak.

9 Temmuz 2023

Morcheeba, Alfa Mist, Ekin Beril, Mammal Hands

İngiliz topluluk Morcheeba ile Alfa Mist'ten önce Ekin Beril yer alacak. Loop tekniğiyle ürettiği müzikleri ve akapella videolarıyla dikkat çeken Ekin Beril öncesinde, İngiliz caz, folk, ambient ve elektronika grubu Mammal Hands sahnede olacak.

12 Temmuz 2023

The Lumineers, Adamlar

“Ho Hey” ve “Ophelia” gibi şarkılarıyla tanınan Amerikan folk topluluklarından The Lumineers, hız kesmeden devam eden Avrupa turnesinin ardından 12 Temmuz akşamı Parkorman’da olacak.

Gecenin açılışını ise, Türkiye’nin yeni nesil topluluklarından, Adamlar yapacak.