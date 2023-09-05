İstanbul'da yaşamanın maliyeti belli oldu

Yayınlanma: 05.09.2023 - 09:35

Güncelleme: 05.09.2023 - 09:35

İstanbul Planlama Ajansı, İstanbul'da yaşamanın maliyetini açıkladı.

Araştırmaya göre, İstanbul’da yaşamanın maliyeti geçen yılın aynı ayına göre yüzde 80,59 arttı.

İstanbul’da dört kişilik bir ailenin ortalama yaşam maliyeti 42.593 lira olarak hesaplandı.

YILLIK ARTIŞ YÜZDE 80 OLDU

İstanbul’da yaşamanın maliyeti bir önceki aya göre yüzde 9,69, bir önceki yılın aralık ayına göre ise yüzde 54,34 oranında arttı.

Bir önceki yılın Ağustos ayına göre ise İstanbul’da yaşam maliyetinin yıllık (son 12 ay) artış oranı yüzde 80,59 olarak gerçekleşti.

Böylece Ağustos ayında İstanbul’da dört kişilik bir ailenin ortalama yaşam maliyeti 42.593 lira olarak hesaplandı.

İstanbul’da ortalama yaşam maliyeti, geçtiğimiz aya göre 3.765 lira arttı.

Hanelerin sık kullandığı bazı ürünlerin bir önceki yılın ağustos ayına göre fiyat artışlarına bakıldığında en çarpıcı fiyat artışlarından birinin yüzde 144,37 artış oranı ile zeytinyağı fiyatlarında yaşandığı görüldü.