İstanbul'da yeni dönem! Bazı bölgelere giriş ücretli oluyor

Yayınlanma: 13.12.2023 - 14:43

Güncelleme: 13.12.2023 - 15:16

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ve Avrupa Birliği (AB) tarafından hayata geçirilen İstanbul Sürdürülebilir Kentsel Ulaşım Planı (SKUP), kamuoyuna tanıtıldı.

Sözcü'de yer alan habere göre, SKUP İSTANBUL, kentin merkez bölgelerinde otomobil kullanımını, karbon salınımını ve hava kirliliğini azaltacak düşük salım bölgeleri, deniz ulaşım ağını geliştirecek düzenlemeler, güvenli yaya ve bisiklet yolları, otobüs öncelikli şerit uygulamaları kapsayacak.

Bu büyüklükte bir kentte uygulanacak ilk ulaşım planı olma özelliği ile de gündem yaratacak olan SKUP İSTANBUL, Türkiye ve dünyanın geleceğine önemli katkı sağlayacak.

OTOMOBİL KULLANIMINA CAYDIRICI ÖNLEMLER

30 ay süreli projenin bütçesi, yaklaşık 5,55 milyon euro olup, yüzde 85’i AB Komisyonu, yüzde 15’i İBB tarafından karşılanacak.

Söz konusu proje kapsamında yürütülecek faaliyetler ise özetle şöyle:

-Otomobil kullanımını azaltmak amacıyla altyapıya ve talep yönetimine ilişkin uygulamalar.

-Kent içi ulaşımda enerji verimliğini artırmak, ulaşımdan kaynaklı sera gazı emisyonlarını azaltmak ve kentsel hava kalitesini artırmak üzere Tarihi Yarımada, Kadıköy, Beyoğlu gibi merkezi alanlarda otomobil kullanımını caydırıcı önlemler geliştirilecek. Özel otomobiller belirli bölgelere ücretli olarak girebilecek.

-Yaya trafiğinin yoğun olduğu alanlarda, otomobil kullanımını ve trafik hızını azaltıcı uygulamaların geliştirilmesi.

-Toplu taşımada deniz ulaşımının payını artırmaya yönelik uygulamalar.

-Kıyı ilçelerde iskelelere erişime yönelik pilot çalışmalar.

DENİZ ULAŞIMI TEŞVİK EDİLECEK

-Deniz ulaşım ağını genişletmek üzere pilot çalışmalar.

-Yürüme ve bisiklet gibi aktif ulaşım türlerini teşvik etmek üzere, yolların yeniden düzenlenmesi için küçük ölçekli uygulamalar.

-Merkezi alanlardaki yayalaşmış alanlara yönelik politika önerilerinin detaylandırılması ve projelendirilmesi

-Yaya akslarının birbirine bağlanabileceği koridorların oluşturulması ve projelendirilmesi.

-Toplu taşımayı teşvik etmek üzere, dünyada yaygın olarak uygulanan ‘otobüs öncelikli şeritler’ ve sürdürülebilir ulaşım ve insan odaklı bir yaklaşım olan, ‘Sağlıklı Sokaklar’ oluşturmaya yönelik araştırmalar yürütülmesi, fizibilite çalışmalarının gerçekleştirilmesi, ayrıntılı tasarım ve uygulama dosyalarının hazırlanması.

-Beklenen İstanbul depremi ve iklim değişikliği kaynaklı seller öncelikli olmak üzere, afetlere ve gelecekteki olası pandemilere dirençli kentsel ulaşımın tesisi için yol haritaları oluşturulması."