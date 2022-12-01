İstanbul’un kasım ayı enflasyonu belli oldu
İTO, kasım ayına ilişkin fiyat artışlarını açıkladı. İstanbul’da perakende fiyatlar, aylık bazda yüzde 3.10 arttı, yıllık artış yüzde 105.55 olarak gerçekleşti. İstanbul'un enflasyonu kasımda bir önceki ay gördüğü rekor seviyeden geriledi.
Türkiye’nin enflasyonuna dair öncü sinyal veren İstanbul Ticaret Odası (İTO) perakende ve toptan fiyatlar rakamları açıklandı. Kasım ayında İstanbul’da perakende fiyatlar yıllık bazda yüzde 105,55 artış gösterdi. İstanbul'un ekim enflasyonu 108.8 olarak kayıtlara geçmişti.
Kasım ayında İstanbul’da, perakende fiyat hareketlerinin göstergesi olan İstanbul Ücretliler Geçinme İndeksi aylık bazda yüzde 3,10, toptan fiyat hareketlerini yansıtan Toptan Eşya Fiyatları indeksi ise yüzde 2,34 oranında arttı. Yıllık bazda 1995 bazlı Ücretliler Geçinme İndeksinde yüzde 105,55, Toptan Eşya Fiyatları İndeksinde ise yüzde 95,72 artış yaşandı.
EV EŞYASI HARCAMALARINDA ARTIŞ
Perakende fiyatlarda bir önceki aya göre; ev eşyası harcamalarında yüzde 5,31, gıda harcamalarında yüzde 4,52, sağlık ve kKişisel bakım harcamalarında yüzde 3,84, kültür eğitim ve eğlence harcamalarında yüzde 1,53, konut harcamalarında yüzde 0,88, giyim harcamalarında yüzde 0,82, diğer harcamalarda yüzde 0,71, ulaştırma ve haberleşme hHarcamalar grubunda yüzde 0,14 artış izlendi.
Kasımda toptan fiyatlarda bir önceki aya göre; mensucat grubunda yüzde 4,77, işlenmemiş maddeler grubunda yüzde 3,72, kimyevi maddeler grubunda yüzde 3,31, gıda maddeleri grubunda yüzde 2,93, yakacak ve inşaat malzemeleri grubunda yüzde 0,73, enerji maddeleri grubunda yüzde 0,06 artış, madenler grubunda yüzde 1,83, azalış kaydedildi.
ENFLASYONDA ZİRVEDEN SINIRLI DÖNÜŞ BEKLENİYOR
Tüketici Fiyatları Endeksi'nin (TÜFE) gıda ve sigara başta olmak üzere devam eden fiyat artışlarıyla kasımda aylık yüzde 3 arttığı tahmin ediliyor.
Yıllık bazda ise yüzde 84.65'e sınırlı gerileme ile 24 yılın zirvesinden ilk düşüşün gerçekleşmesi bekleniyor.
Reuters'ın 11 katılımcıyla gerçekleştirdiği ankette kasım ayı için yıllık enflasyon tahminleri yüzde 82.7 ila yüzde 85.3 arasında yer aldı. TÜFE ekim ayında yüzde 85.51 olarak gerçekleşmişti. TÜİK, kasım enflasyonunu 5 Aralık Pazartesi günü açıklayacak.
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