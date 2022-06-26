İstasyon işletmecileri zorda
Akaryakıta art arda gelen zamlar, sadece yurttaşı değil, istasyon işletmecilerini de zorluyor. Mazotta 30 lirayı deviren litre fiyatı sonrası müşteri sayısında yüzde 40, satışta ise yüzde 30 düşüş yaşandığına dikkat çeken işletmeciler, yaşadıkları sıkıntıları Cumhuriyet’e anlattı.
İstasyonlara aylık ortalama 60 bin TL elektrik faturası geldiğine dikkat çeken işletmeciler, “Temmuz ayında asgari ücretin artması durumunda çalışanların bir kısmını işten çıkarmak zorunda kalacağız. Umudu Türkiye’ye gelecek gurbetçilere bağladık. Onların satışları artırmasını bekliyoruz. Gelmezlerse iki ay içerisinde çok sayıda istasyon kapanacak” diye konuştu.
‘SABIRLAR TÜKENDİ’
İşletmeciler şunları söyledi: “Satışların yüzde 90’ı kredi kartıyla yapılıyor. Her satışta 50 kuruş komisyon ödüyoruz. Komisyon ve nakliyeyi çıkardığımızda 1 litre yakıttan işletmeye 12 kuruş kalıyor. Yurttaş günübirlik yakıt alıyor.” Sabrettiklerini ancak umutlarının tükenmeye başladığını belirten işletmeciler seslerini duyuramamaktan da yakındı. İstasyonunu kapatmayı düşündüğünü belirten bir işletmeci, “Bunu yapmaktan çekiniyorum. Çünkü protesto amaçlı kapattığım düşünülerek üzerime gelinebilir. Kızılay’da yapılan eylemlere nasıl müdahale ediliyorsa bize de böyle yaklaşırlar. Maliye gelip geçmişe dönük hesaplarımı inceler, her şey tamam olsa dahi bir harf hatasından ceza kesip üzerimize gelirler. Bu yüzden zarar eden istasyonumu kapatamıyorum” diye konuştu.
Video Haberler
- İpi kopan paraşüt metrelerce yüksekte böyle sürüklendi
- 'Erdoğan ile oynuyorlar'
- Ehliyetsiz sürücü ara sokakta takla attı
- Ahmed Arif büstüne saldırı
- 'Yunanistan’a barış için gittik'
- Tekme, yumruk ve dubalarla saldırdılar
- Yamaçtan kopan kaya evin duvarını yıktı
- Tehlikeli yolculuk kameraya işte böyle yansıdı
- Görenler şoke oldu: Araç üzerinde tehlikeli yolculuk
- Yardımına çevredeki vatandaşlar yetişti
En Çok Okunan Haberler
-
- 'Her şeye af geliyor'
- Beş ilde nabız yoklandı
- 'Peker cinayetin sır perdesini kaldırırsa...'
- Binlerce Türk işçiye kapılar açılıyor
- Oyuncu Osman Wöber yaşamını yitirdi
- Feci kaza: Çok sayıda ölü ve yaralı var
- Akıl almaz kavga: Falçatayla saldırıp kulağından ısırdı
- Erdoğan'ın adaylığıyla ilgili yorum
- AKP'de değişim ve kabine revizyonu
- 'Bunu gör arkadaş...'