İstasyon işletmecileri zorda

26 Haziran 2022 Pazar, 02:00

İstasyonlara aylık ortalama 60 bin TL elektrik faturası geldiğine dikkat çeken işletmeciler, “Temmuz ayında asgari ücretin artması durumunda çalışanların bir kısmını işten çıkarmak zorunda kalacağız. Umudu Türkiye’ye gelecek gurbetçilere bağladık. Onların satışları artırmasını bekliyoruz. Gelmezlerse iki ay içerisinde çok sayıda istasyon kapanacak” diye konuştu.

‘SABIRLAR TÜKENDİ’

İşletmeciler şunları söyledi: “Satışların yüzde 90’ı kredi kartıyla yapılıyor. Her satışta 50 kuruş komisyon ödüyoruz. Komisyon ve nakliyeyi çıkardığımızda 1 litre yakıttan işletmeye 12 kuruş kalıyor. Yurttaş günübirlik yakıt alıyor.” Sabrettiklerini ancak umutlarının tükenmeye başladığını belirten işletmeciler seslerini duyuramamaktan da yakındı. İstasyonunu kapatmayı düşündüğünü belirten bir işletmeci, “Bunu yapmaktan çekiniyorum. Çünkü protesto amaçlı kapattığım düşünülerek üzerime gelinebilir. Kızılay’da yapılan eylemlere nasıl müdahale ediliyorsa bize de böyle yaklaşırlar. Maliye gelip geçmişe dönük hesaplarımı inceler, her şey tamam olsa dahi bir harf hatasından ceza kesip üzerimize gelirler. Bu yüzden zarar eden istasyonumu kapatamıyorum” diye konuştu.