İşte AKP yüzyılı: Sosyal yardımlara muhtacız!

İktidara “yoksulluğu bitirme” vaadiyle gelen AKP döneminde, milyonlarca yurttaş sosyal yardımlara bağımlı hale geldi. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı verilerine göre, bugün Türkiye’de 14 milyon 148 bin 740 kişi yaşamını düzenli sosyal yardımlarla sürdürüyor. Bakanlığın tanımına göre, yoksulların yanı sıra ülkede bir de “aşırı yoksullar” bulunuyor. Son verilere göre, düzenli sosyal yardım alanların 11 milyon 877 bin 932’si “aşırı yoksul” olarak sınıflandırıldı.

ÇALIŞAN VE EMEKLİ DE AŞIRI YOKSULLUKLA KARŞI KARŞIYA

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın kurumsal faaliyet raporunda, “Aile Destek Programı ile aşırı yoksulluk sınırının altında kalan vatandaşlarımızın sosyal yardım sistemine dahil edilerek aşırı yoksulluktan kurtulmaları ve çalışan yoksulluğu, emekli yoksulluğu gibi durumlarla karşılaşan vatandaşlarımız ile bu yardımlardan faydalanamayan vatandaşlar için hane gelirlerine göre 850-1.250 TL arasında destek sağlanmıştır” ifadelerine yer verildi.

Bu açıklama, çalışanların ve emeklilerin de aşırı yoksullukla mücadele ettiğini ortaya koydu. 2024 aralık ayı itibarıyla “aşırı yoksullar” için uygulanan Türkiye Aile Destek Programı’ndan 11 milyon 877 bin 932 kişi yararlandı. Program aralık sonunda sonlandırıldı ancak yıl genelinde düzenli sosyal yardımlardan 14 milyon 148 bin 740 kişi faydalandı.

ELEKTRİK FATURALARI DEVLET DESTEĞİYLE ÖDENİYOR

Yılın ilk 6 ayında 13 milyon 845 bin kişinin yaşadığı hanelerde elektrik faturaları devlet desteğiyle karşılandı. 2019’da 1 milyon 343 bin 109 hane elektrik yardımından yararlanırken, 2020’de bu sayı 659 bin 448 hane oldu. 2021’de yardım alan hane sayısı 1 milyon 792 bin 200’e, 2022’de 2 milyon 719 bin 745’e ulaştı. 2023’te ise 3 milyon 685 bin hane bu yardımı aldı. 2024 sonunda 3 milyon 428 bin 491 hane elektrik tüketim desteğinden faydalanırken, 2025’in ilk yarısında bu sayı 3 milyon 461 bin 452’ye çıktı.