İşte Cumhurbaşkanlığı’nın 2022 dolar/TL kuru tahmini
2022 yılı Cumhurbaşkanlığı yıllık programında gelecek yıl için ortalama dolar/TL kuru beklentisi, 9,27 olarak yer aldı. Ancak kur şu an bu seviyenin üzerinde yer alıyor.
Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Strateji ve Bütçe Başkanlığı'nca hazırlanan ‘2022 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı’ Resmi Gazete’de yayımlandı.
Programda, büyüme ve milli gelir hedeflerine yer verilirken 2020’de yüzde 1,8 olan ekonomik büyüme oranının 2021’de yüzde 9’a yükseldikten sonra 2022’de yüzde 5’e gerileyeceği ifade edildi.
2020’de 5 trilyon 47 milyar TL olan gayri safi yurtiçi hasılanın (GSYH) da 2021’de 6 trilyon 648 milyar TL’ye, 2022’de 7 trilyon 880 milyar TL’ye yükseleceği beklentisi yer aldı.
Dolar cinsi GSYH beklentisi ise 2021 için 801 milyar dolar, 2022 için 850 milyar dolar oldu.
Buna göre, ortalama dolar/TL kuru beklentisi 2021 için 8,30, 2022 için ise 9,27 oldu.
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