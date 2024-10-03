İşten çıkarılan Fernas işçileri yürüyüşlerini tamamladı
Fernas Madencilik’te çalışırken Bağımsız Maden-İş’e üye oldukları için işten çıkarılan ve bu nedenle 38 gündür eylemde olan emekçiler, sekiz gün önce Manisa Soma’dan başlattıkları yürüyüşü ise dün TBMM’de tamamladı.
AKP Milletvekili Ferhat Nasıroğlu’na ait Fernas Madencilik’te çalışırken Bağımsız Maden-İş’e üye oldukları için işten çıkarılan ve bu nedenle 38 gündür eylemde olan emekçiler, sekiz gün önce Manisa Soma’dan başlattıkları yürüyüşü ise dün TBMM’de tamamladı.
Ancak dün sabah saatlerinde Ankara’ya ulaşan işçilerin önü, önce Temelli’de polis tarafından kesildi. İşçiler oturma eylemi başlattı. Aralarında Deniz Yavuzyılmaz, Gamze Taşcıer, Bekir Başevirgen, Vehbi Bakırlıoğlu’nun da olduğu milletvekilleri işçilere destek verdi. Eyleme eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da katıldı. Bunun üzerine işçilerin yolu açıldı ve otobüslerle Meclis’e gittiler. İşçiler Meclis içinde yalınayak yürüdü. Bağımsız Maden-İş Genel Başkanı Gökay Çakır “Bize geldi mi kanun var, işverenlere geldi mi yok" dedi.
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