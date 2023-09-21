İşten çıkarılan maden işçisi, işletmenin çatısına çıktı!
Bağımsız Maden İşçileri Sendikası’nda çalıştığı işyerinin sendika temsilcisi olduktan sonra işten çıkarılan maden işçisi Ramazan Gündoğan, Soma TKİ binasının çatısına çıkarak eylem başlattı.
Bağımsız Maden İşçileri Sendikası’nda (Bağımsız Maden İş), çalıştığı işyerinde sendika temsilcisi olarak atanmasının ardından işten çıkarılan maden işçisi Ramazan Gündoğan, Soma TKİ binasının çatısına çıkarak eylem başlattı.
“3.5 aydır işsizim, 10 gündür eylemdeyim herkes halinden memnun ama ben evime ekmek götürmek zorundayım ben bunu yapmaya mecbur kaldım” diyen işçi Gündoğan, 11 Eylül’den bu yana Türkiye Kömür İşletmeleri (TKİ) Soma Linyit İşletmeleri önünde eylem yapıyordu.
Sendikalı olduğu için Yeni Anadolu Madencilikten işten çıkarılan sendika temsilcimiz Ramazan Gündoğan Soma TKİ binasının çatısına çıktı!— Bağımsız Maden İş (@bagimsizmadenis) September 21, 2023
“3.5 aydır işsizim, 10 gündür eylemdeyim herkes halinden memnun ama ben evime ekmek götürmek zorundayım ben bunu yapmaya mecbur kaldım.” pic.twitter.com/9cKvUeJ1R6
Aynı zamanda Bağımsız Maden-İş yaptığı paylaşımda “Bu işin doğrudan sorumlularından biri de sarı sendikadır. TKİ de en az şirket kadar sorumludur” ifadelerini kullandı.
“Türkiye Maden-İş sendikası temsilcileri yalancı şahitlik yapıp çıkış kağıdımın altına imza attılar.”— Bağımsız Maden İş (@bagimsizmadenis) September 21, 2023
Bu işin doğrudan sorumlularından biri de sarı sendikadır. TKİ de en az şirket kadar sorumludur.
“TKİ’nin hissedarı olduğu kontrole geldiği ocağın her yerinde benim emeğim var!” pic.twitter.com/K5mWVLbnAm
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