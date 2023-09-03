Trendyol işçileri küçülme gerekçesiyle işten çıkartıldı

Yayınlanma: 03.09.2023 - 17:42

Güncelleme: 03.09.2023 - 17:42

Depo, Liman, Tersane ve Deniz İşçileri Sendikası (DGD-Sen) ve PTT-Sen öncülüğündeki eylemde, depo önünde “Atılan işçiler geri alınsın” pankartı açıldı ve “İşten çıkarılan her bir arkadaşımız için sonuna kadar direneceğiz” ifadeleri yer aldı.

DGD-Sen Genel Başkanı Neslihan Acar ise işçilerin ‘küçülme’ bahanesiyle işten çıkarıldığını ancak şirketin işe alımların devam ettiğini belirtti. Konya ilişkin sendikanın yaptığı açıklamada ise “Trendyol, sendikalı oldukları için işçileri işten attık dememek için ‘küçülmeye gidiyoruz’ dedi. Atılan tüm işçiler gibi yenilerinin de haklarını, geleceğini gasp etmenize izin vermeyeceğiz. İşçi sağlığını ve güvenliğini yok sayan, sefalet ücretleri dayatan, işten atmalarla ve işçilerin üzerinde baskı kuran sömürü düzenine son vereceğiz” ifadeleri yer aldı.