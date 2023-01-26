İşten çıkarma dalgası büyüyor! IBM 3 bin 900 kişiyi gözden çıkardı

Dünyanın başlıca kurumsal bilişim ürünleri şirketlerinden IBM bazı birimlerini bünyesinden çıkaracağını ve bu kapsamda 3,900 kişiyi işten çıkardığını açıkladı ve yıllık nakit hedefini tutturamadı.

Reuters
Yayınlanma: 26 Ocak 2023 - 10:37
İşten çıkarma dalgası büyüyor! IBM 3 bin 900 kişiyi gözden çıkardı
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Şirket dün ABD borsaları kapandıktan sonra açıkladığı dördüncü çeyrek bilançosunda tahminlerin üzerinde gelir açıkladı, ancak serbest nakit akışı geçen yılın tamamında 9.3 milyar dolar ile 10 milyar dolar olan hedefin altında kaldı.

Şirket hisseleri kapanış sonrası işlemlerde bilançosunun beklentilerin üzerinde açıklanmasının ardından kaydettiği kazanımları geri vererek yüzde 2 geriledi.

IBM, Kyndryl ve Watson Health biriminin şirket bünyesi dışına alındığını ve bu kapsamda 3,900 kişinin işten çıkarılacağını açıklarken, analistler işten çıkarılanların toplam çalışan sayısına oranının "sadece yüzde 1.5" olduğunu belirterek ve hisselerin bu nedenle gerilediğini ifade ettiler.

Reuters'a konuşan CFO James Kavanaugh şirketin "müşteriye dönük araştırma ve geliştirme alanında işe alımlara devam edeceğini" söyledi.


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