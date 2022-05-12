İsveç Aralık 1991'den bu yana enflasyonda zirveyi gördü

12 Mayıs 2022 Perşembe, 12:39

Bu oran mart ayında yüzde 6.1’di. Son verilerle birlikte İsveç, Aralık 1991'den bu yana yıllık enflasyonda en yüksek seviyeyi gördü.

Öte yandan İsveç İstatistik Ofisi, enerji fiyatlarının aylık bazda düştüğünü duyurdu. Başta et ve sebze olmak üzere gıda fiyatlarının da artmaya devam ettiği kaydedildi.

Yıllık fiyat artışlarının en yüksek olduğu yerler: Akaryakıt yüzde 44.9, elektrik yüzde 32.4, ulaşım yüzde 11.6, konut ve tefrişat yüzde 8.5 oldu.