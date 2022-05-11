Nureddin Nebati iş dünyasından enflasyonla mücadele desteği isteyecek
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, yarın sektör temsilcileriyle bir araya geliyor. Sektör temsilcilerinden ise enflasyonla mücadele konusunda destek isteyecek.
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati enflasyonla mücadele kapsamında gıda, beyaz eşya, yapı malzemeleri ve mobilya dahil birçok sektörde faaliyet gösteren iş dünyası temsilcileri ile yarın bir araya gelecek.
Hazine ve Maliye Bakanlığı yarınki toplantıda, son dönemde yaşanan fiyat hareketleri hakkında kapsamlı bir değerlendirme yapılacağı belirtilerek, Nebati'nin enflasyonla mücadelede konusunda sektör temsilcilerinden destek talep etmesinin beklendiği belirtti.
Toplantıda ayrıca, bakanlığın fahiş fiyat uygulamalarına başvuranlarla ilgili yaptığı çalışmaların sonuçlarının da sektör temsilcileri ile paylaşılacağı ifade edildi.
Tüketici enflasyonu Nisan'da 20 yılın yeni zirvesi olan %69.97'ye ulaşırken, ekonomistlerin beklentileri zirvenin henüz görülmediği ve birkaç ay daha yükselişin sürebileceğini gösteriyor.
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