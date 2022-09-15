İsveç'te yeni hükümet çalışmalara başlıyor

15 Eylül 2022 Perşembe, 10:35

Başbakan Magdalena Andersson, dün açıklanan resmi sonuçların ardından partisi Sosyal Demokratların genel seçimi kaybettiğini ifade ederek yenilgiyi kabul etti.

Nihai sonuçlara göre parlamentodaki 349 koltuğun 176'sını Ilımlılar, İsveç Demokratları, Hristiyan Demokratlar ve Liberal Parti'den oluşan blok alırken, merkez sol Sosyal Demokratlar sandalyelerin 173'ünü aldı.

Reuters'ın haberine göre, Kristersson, Instagram üzerinden dün yayınladığı görüntülü mesajda "Şimdi işleri tamamlayabilecek yeni bir hükümet kurmak için çalışmalara başlayacağım" dedi.

Seçim sonuçlarına göre göçmen karşıtı İsveç Demokratları ikinci büyük parti haline gelerek ülkedeki ılımlı ve göçmen dostu siyasi düzende kırılma yaşandığını gösterdi.

Kuruluş döneminde beyaz ırkın üstünlüğünü savunan İsveç Demokratları, hükümeti kuracak koalisyonda yer alırsa ilk defa ulusal politikaları belirleyecek gücü elde etmiş olacak.

Kristersson, "Tüm İsveç ve vatandaşları için" bir hükümet oluşturacağını söyledi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da dün yaptığı açıklamada yeni hükümetin Türkiye'nin İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliği konusunda uyguladığı vetoyu kaldırması karşılığında giderilmesini talep ettiği güvenlik endişeleri hakkında adım atması gerektiğini ifade etmişti.