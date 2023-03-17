İsviçre’de bankacılık krizi: Birleşmeye sıcak bakmıyorlar

Yayınlanma: 17 Mart 2023 - 11:33

Güncelleme: 17 Mart 2023 - 11:33

İsviçreli bankalar UBS Group AG ve Credit Suisse Group AG, Bloomberg'in konu hakkında bilgi sahibi kaynaklardan edindiği bilgiye göre, hükümet baskısıyla birleşme planına sıcak bakmıyorlar.

UBS’in mevcut varlık yönetimi odaklı stratejisine odaklanmaya devam etmek istediğini ve Credit Suisse kaynaklı riskleri üstlenme konusunda çekimser olduğunu belirten kaynaklar, bankanın, İsviçre Merkez Bankası’ndan (SNB) 54 milyar dolar fonlama sağlaması sonrası Credit Suisse’te neler yaşandığını gözlemlemek istediğini ifade ettiler.

Bloomberg'e konuşan kaynaklar, hem UBS hem de Credit Suisse’in birleşmeyi son çare olarak gördüğünü söylediler.

JPMorgan Chase & Co.’nun Kian Abouhossein liderliğindeki analistleri, Credit Suisse’in problemlerinin, UBS veya başka bir banka tarafından satın alınmasıyla çözüleceği değerlendirmesini yaptı.

Keefe, Bruyette & Woods analistleri ise SNB desteğinin zaman kazandırdığını ancak bankanın birimlerinin bölünerek satılmasının belki de en iyi çözüm olacağı yorumunu yaptılar.

Bloomberg'e konuşan iki kaynak da Credit Suisse’in sadece varlık yönetimi birimini UBS veya başka bir bankaya satıp yatırım bankacılığı birimi için ayrı bir satış yapabileceğini, hatta bu birimi kapatabileceğini belirttiler.