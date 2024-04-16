İsviçre'de yasaklanmıştı... Beypazarı'ndan resmi açıklama geldi

İsviçre'de Beypazarı maden suyu, yüksek miktarda bor tespit edildiği gerekçesiyle yasaklandı. Beypazarı Soda yetkilisinden, İsviçre Federal Gıda Güvenliği ve Veterinerlik Bürosu’nun (FSVO) sodalara ilişkin toplatma kararı ve içilmemesi tavsiyesinin ardından firmadan resmi açıklama geldi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 16.04.2024 - 16:45
İsviçre'de yasaklanmıştı... Beypazarı'ndan resmi açıklama geldi
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İsviçre, Ankara Beypazarı merkezli ve yaklaşık 67 yıldır maden suyu üreten Beypazarı Karakoca firmasının bir ürününün içeriğinde tespit edilen bor elementine atıfla "fetal gelişim ve doğurganlık üzerinde olumsuz etkisi olduğu” iddiasıyla yasakladı.

ŞİRKETTEN AÇIKLAMA GELDİ

Açıklamada "Beypazarı Maden Suyu'ndaki bor miktarının yüksek olduğu ve sağlığa zararlı olduğu yönündeki bilgilerin asılsız olduğu belirtilerek, "Dünya Sağlık Örgütü ve Amerika Birleşik Devletleri Çevre Koruma Ajansı tarafından belirlenen parametrelerin tamamında uygun değerler içinde olduğumuzu vurgularız" ifadelerine yer verildi.

Açıklamada şunlar kaydedildi:

"Bir kısım sosyal medya mecralarında İsviçre kaynaklı bir habere dayandırılarak markamız Beypazarı Doğal Maden Suyu hakkında haksız ve gerçek dışı dezenformasyon amaçlı yayınlar yapılarak ürün içeriğindeki Bor miktarının yüksek olduğu ve sağlığa zararlı olduğu yönünde asılsız itham ve içerikler paylaşılmıştır.

Bu tür kötü niyetli ve haksız ithamlar ile ilgili tüketicilerimizi aydınlatmak ve doğru bilgileri aktarmak isteriz.

Ülkemizin yüzde 100 yerli ve milli değeri olan “BEYPAZARI” markası uluslararası arenada hızla büyümektedir. Firma olarak 30'u geçkin ülkeye ihracat yaparak Türkiye, Avrupa ve Dünya kalite ödülleri almış, ISO 22000; ISO 9001; ISO 14001; ISO 45001; FSSC 22000 ve ESMA kalite sertifikalarına sahip olan ve sektörde saygın bir yere sahip olan bir markayız. Şirketimiz ürünlerinin kalitesini sürekli olarak titizlikle izlemekte, yine ürünlerimiz Sağlık Bakanlığı tarafından da denetlenerek düzenli olarak analizleri yapılmaktadır.

Farklı ülkeler ve uluslararası kuruluşlar içme suyuyla ilgili kalite standartlarını belirlerken farklı bilimsel verilere ve politika yaklaşımlarına dayanarak değişiklikler yapabilirler. Bu politika ve yaklaşımlar, hangi bilimsel çalışmanın temel alındığı, tüketim alışkanlıkları, vücut ağırlıkları ve diğer faktörlere göre değişiklik arz etmektedir. Başka uluslararası kuruluşlar da içme suyundaki bor miktarı için farklı rehber değerler belirlemiştir.

İçme suyundaki bor için sağlık temelli düzenleyici sınırlar Dünya Sağlık Örgütü (WHO) tarafından 2,4 mg/L, Avustralya Ulusal Sağlık ve Tıp Araştırmaları Konseyi tarafından 4 mg/L ve Avrupa Birliği tarafından 1 mg/L olarak belirlenmiştir. Amerika Birleşik Devletleri Çevre Koruma Ajansı (U.S. EPA) ise içme suyundaki Bor için bir düzenleyici sınırlama belirlememiş ancak ömür boyu sağlık danışma değerini 5 mg/L olarak belirlemiştir.

Firmamız, Türkiye'deki Doğal Mineralli Sular Yönetmeliği'ne ve uluslararası standartlara uygunluğunu açıkça beyan eder. Dünya Sağlık Örgütü ve Amerika Birleşik Devletleri Çevre Koruma Ajansı tarafından belirlenen parametrelerin tamamında uygun değerler içinde olduğumuzu vurgularız. Haberin İsviçre kaynaklı olmasına rağmen, bu haberin "yüksek değer çıktı" şeklinde sunulmasının, bilgiyi yanlış algılamaya yönelik bir çaba olduğunu düşünüyoruz.

Önceki yıllarda İsviçre akredite analiz laboratuvarı EUROFİNS tarafından yapılan bor analiz sonucunu da paylaşarak, şeffaf ve doğru bilgi aktarımını sağlamaya önem verdiğimizi belirtmek isteriz. (analiz sonucu sapma değeri ile birlikte 0,80 mg/lt ye denk gelmektedir)"


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