İşyeri denetimlerinde dramatik düşüş: ILO verileri ihmalleri gözler önüne serdi

19 Ekim 2022 Çarşamba, 11:22

Bartın katliamı ile birlikte iş cinayetleri ve denetimsizlik bir kez daha gündem oldu. Dünya Çalışma Örgütü (ILO) verileri de emekçinin yaşamına yönelik ilgisizliği bir kez daha gözler önüne serdi.

ILO işyerlerine yapılan iş teftiş ziyareti istatistiklerine göre, Türkiye’de 2010 yılında 46 bin 969 işyeri teftişi yapılırken bu sayının 2020 yılında 9 bin 170’e düştüğü görüldü.

Madencilik sektöründe öncü ülkelerin başında gelen Almanya’da ise 2020 yılında işyeri teftiş ziyareti 505 bin 90 olarak kayıtlara geçti.

Prof. Dr. Kayıhan Pala, ILO verilerinden oluşan grefiği paylaşarak şu ifadeleri kullandı:

“Türkiye'de iş teftiş ziyaretlerinin sayısı ILO istatistiklerine göre yıllar içerisinde dramatik olarak azalmış. Neden? 2019'da bizde 9 bin 170 olan yıllık iş teftiş ziyareti sayısı Almanya'da 505 bin 90. Risk etmenleri saptanmadan, izlenmeden ve denetlenmeden iş kazaları önlenemez!”

Türkiye'de iş teftiş ziyaretlerinin sayısı ILO istatistiklerine göre yıllar içerisinde dramatik olarak azalmış.

NEDEN?

2019'da bizde 9.170 olan yıllık iş teftiş ziyareti sayısı Almanya'da 505.090

Risk etmenleri saptanmadan, izlenmeden ve denetlenmeden #işkazaları önlenemez! pic.twitter.com/e4E8U1drTJ — KAYIHAN PALA (@KAYIHANPALA) October 18, 2022

İSİG RAPORUNA DA YANSIDI

İş yerleri denetlenmezken binlerce işçi de iş cinayetlerinde yaşamını yitirdi. İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği (İSİG) Meclisi raporuna göre de sadece bu yılın ilk 9 ayında en az 1359 işçi alınmayan önlemler nedeniyle çalışırken yaşamını yitirdi.

İş cinayetlerinde ölen işçiler arasında çocuklar dahi bulunuyor. Yılın başından bu yana 14 yaş ve altı 21 çocuk çalışırken yaşamını yitirdi. 15-17 yaş arasında iş cinayetinde ölen çocuk sayısı ise 31 oldu.