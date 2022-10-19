İşyeri denetimlerinde dramatik düşüş: ILO verileri ihmalleri gözler önüne serdi
Bartın katliamı, işyerlerindeki denetimsizliği tekrar gündeme getirdi. ILO verileri ise çarpıcı gerçeği gözler önüne serdi. 2010 yılında 47 bin olan işyeri denetim sayısı 2020 yılında 9 bine kadar gerileri.
Bartın katliamı ile birlikte iş cinayetleri ve denetimsizlik bir kez daha gündem oldu. Dünya Çalışma Örgütü (ILO) verileri de emekçinin yaşamına yönelik ilgisizliği bir kez daha gözler önüne serdi.
ILO işyerlerine yapılan iş teftiş ziyareti istatistiklerine göre, Türkiye’de 2010 yılında 46 bin 969 işyeri teftişi yapılırken bu sayının 2020 yılında 9 bin 170’e düştüğü görüldü.
Madencilik sektöründe öncü ülkelerin başında gelen Almanya’da ise 2020 yılında işyeri teftiş ziyareti 505 bin 90 olarak kayıtlara geçti.
Prof. Dr. Kayıhan Pala, ILO verilerinden oluşan grefiği paylaşarak şu ifadeleri kullandı:
“Türkiye'de iş teftiş ziyaretlerinin sayısı ILO istatistiklerine göre yıllar içerisinde dramatik olarak azalmış. Neden? 2019'da bizde 9 bin 170 olan yıllık iş teftiş ziyareti sayısı Almanya'da 505 bin 90. Risk etmenleri saptanmadan, izlenmeden ve denetlenmeden iş kazaları önlenemez!”
Türkiye'de iş teftiş ziyaretlerinin sayısı ILO istatistiklerine göre yıllar içerisinde dramatik olarak azalmış.— KAYIHAN PALA (@KAYIHANPALA) October 18, 2022
NEDEN?
2019'da bizde 9.170 olan yıllık iş teftiş ziyareti sayısı Almanya'da 505.090
Risk etmenleri saptanmadan, izlenmeden ve denetlenmeden #işkazaları önlenemez! pic.twitter.com/e4E8U1drTJ
İSİG RAPORUNA DA YANSIDI
İş yerleri denetlenmezken binlerce işçi de iş cinayetlerinde yaşamını yitirdi. İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği (İSİG) Meclisi raporuna göre de sadece bu yılın ilk 9 ayında en az 1359 işçi alınmayan önlemler nedeniyle çalışırken yaşamını yitirdi.
İş cinayetlerinde ölen işçiler arasında çocuklar dahi bulunuyor. Yılın başından bu yana 14 yaş ve altı 21 çocuk çalışırken yaşamını yitirdi. 15-17 yaş arasında iş cinayetinde ölen çocuk sayısı ise 31 oldu.
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