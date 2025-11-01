İtalya AB’den destek istedi: Tarifeler makarna üreticilerini zorluyor…

İtalya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Antonio Tajani, ABD'nin ek gümrük tarifeleri açıkladığı İtalyan makarna üreticileri için Avrupa Birliğinden (AB) destek talep ederken, AB Komisyonu’nun Ticaretten Sorumlu Üyesi Maros Sefcovic de bu konuda çabalarını yoğunlaştıracaklarını söyledi.

İtalya’nın başkenti Roma'da dün Başbakan Giorgia Meloni ile görüşen Avrupa Birliği (AB) Komisyonu'nun Ticaretten Sorumlu Üyesi Sefcovic bugün de Tajani ve ABD'nin 1 Ocak 2026’dan itibaren yüzde 107'ye varan tarife uygulaması gündemde olan bazı İtalyan makarna üreticisi firmalarla görüştü. Tajani ve Sefcovic, görüşmelerinin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

ABD ile AB arasındaki gümrük tarifeleri müzakerelerinde İtalyan ticaretini de savunduğu için Sefcovic'e teşekkür eden Tajani, "Henüz yüzde 15'lik (ABD tarifeleri) çerçeve kapsamında olmayan bazı sektörleri dahil etmenin ne kadar önemli olduğunu vurguladım" dedi.

‘TÜM SEKTÖRLERE GENİŞLETİLMELİ’

Tajani, çelik ve alüminyumun yanı sıra makine ve zeytinyağının da ciddi bir sorun haline gelme riski taşıdığına dikkati çekerek, "Bu sektörleri hariç tutmak bizim için sorunlu. Yüzde 15'lik oran tüm üretim sektörlerine genişletilmeli" diye konuştu.

ABD Ticaret Bakanlığı’nın bu ay başında, iki İtalyan markasının fiyatlarda damping yaptıkları gerekçesiyle toplamda 13 İtalyan makarna üreticisi firmaya yılbaşından itibaren yüzde 107'lik tarife uygulama kararı alması konusunu da üreticilerle görüştüklerini aktaran Tajani, "ABD'de İtalyan makarna üreticisi şirketler tarafından uygulanan herhangi bir damping faaliyeti görmüyoruz. Komisere, makarna üreten ve ihraç eden İtalyan şirketlerini koruma konusunda bizi desteklemeye çağırdım." diye konuştu.

Tajani ayrıca ABD ile anlaşma veya indirim yapılması durumunda Avrupa pazarının Çin ürünlerinin istilasıyla karşı kalınmasından endişe duyduğunu belirtti.

Kritik hammaddeler ve nadir toprak elementleri konusuna da değinen Tajani, "Küresel rekabet gücü için AB, ABD ve Japonya arasında bir anlaşmaya varmamız gerekiyor" yorumunu yaptı.

Tajani, AB ile Güney Ortak Pazarı (MERCOSUR) anlaşmasını memnuniyetle karşıladığını bununla beraber tarım sektörünü koruyan çözümler gerektiğini kaydetti.

MAKARNA KONUSUNDA DESTEK SÖZÜ

Sefcovic de Tajani ile çelik ve çelik türevlerini kapsamlı bir şekilde ele aldıklarını belirterek, "ABD ile tarife müzakerelerinde, çok çalkantılı bir dönemden geçtik, ancak sonunda, bence tatmin edici olan temmuz ayındaki bu anlaşmaya vardık ancak henüz bitmediğini biliyoruz" ifadelerini kullandı.

İyileştirmeleri gereken alanlar olduğunu ve bugün özellikle çelik türevleri hakkında derinlemesine görüştüklerini dile getiren Sefcovic, "Gümrük vergilerini azaltmak için bir çelik birliği fikrine geri dönmeliyiz ve açıkçası çelik ihracatından bahsediyorsak bu son derece külfetli bir süreç, özellikle de çelik yan ürünlerini düşündüğümüzde. Bu nedenle yakın bir şekilde birlikte çalışacağız" diye konuştu.

İtalyan makarna üreticilerinin durumuna da değinen Sefcovic, şöyle devam etti:

"Makarnayla ilgili konuyu ele almak için çabalarımızı yoğunlaştıracağız. Bu, ABD tarafından açılan ve aslında uzun süredir bekleyen bir anti-damping davasıdır. Bu nedenle ABD'deki mevkidaşlarımıza uygun verileri, kanıtları sağlamak için onlarla sürekli iletişim halinde olmalıyız. Bunu İtalyan yetkililerle ve aynı zamanda İtalyan şirketleriyle yakın işbirliği içinde yapıyoruz ve yıl sonuna kadar nihai karar verilmeden önce bu ilk kararı düzeltmek için elimizden gelenin en iyisini yapacağız."

İtalya Ulusal İstatistik Enstitüsü'nün (ISTAT) verilerine göre, 2024 yılında İtalya'nın toplam makarna ihracatı 4 milyar Euro'nun üzerinde gerçekleşti.