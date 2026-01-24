İtalya ve Almanya’dan Avrupa’nın geleceğine mesaj: Güçlü, egemen ve rekabetçi bir birlik

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ile Almanya Başbakanı Friedrich Merz, Avrupa’nın egemen, güçlü ve küresel ölçekte rekabet edebilen bir aktör olması gerektiği konusunda mutabık kaldı.

Roma’daki Villa Pamphili’de düzenlenen 2. İtalya-Almanya Hükümetlerarası Zirvesi kapsamında bir araya gelen iki lider, baş başa ve heyetler arası görüşmeler yaptı. Görüşmelerin ardından güvenlik, savunma, dayanıklılık, stratejik işbirliği, siyaset, ekonomi, ticaret ve kültür alanlarını kapsayan çok sayıda anlaşma imzalandı.

Ortak basın toplantısında konuşan Meloni, Avrupa’nın kritik bir dönüm noktasında olduğunu belirterek, İtalya ve Almanya’nın ortak hedefinin stratejik özerkliğini güçlendiren, saygın ve rekabetçi bir Avrupa inşa etmek olduğunu söyledi. Meloni, Ukrayna’da adil ve kalıcı barış ile Orta Doğu’da istikrar için çalışmaya devam edeceklerini vurguladı.

Meloni ayrıca, NATO’nun Avrupa ayağının güçlendirilmesi amacıyla silah ihracatına ilişkin mevcut çok taraflı anlaşmaya katılma kararı aldıklarını açıkladı.

Almanya Başbakanı Merz ise Avrupa’nın sanayi rekabetçiliğinin ve güvenliğinin güçlendirilmesi gerektiğini ifade etti. Olası ABD gümrük tarifelerine karşı Avrupa’nın birlikte ve hızlı şekilde tepki verebileceğini söyleyen Merz, “Avrupa egemen ve güçlü olmalı” dedi. Merz, Avrupa’nın Arktik bölgesinin savunmasında daha fazla sorumluluk alması gerektiğini de vurguladı.

BARIŞ KURULU'NA KATILMAYACAKLAR

Gazze için ABD öncülüğünde oluşturulan “Barış Kurulu”na ilişkin sorulara yanıt veren Meloni ve Merz, anayasal gerekçelerle mevcut yapıya katılamayacaklarını belirtti. Buna karşın, ABD ile farklı barış girişimlerinde yeni işbirliği formatlarının mümkün olabileceğini ifade ettiler.

AB-MERCOSUR ticaret anlaşmasına da değinen liderlerden Meloni, Avrupa Parlamentosu’nun müdahalesi nedeniyle anlaşmanın yürürlüğe girişinin gecikebileceğini söyledi. Merz ise anlaşmaya karşı çıkan siyasi tutumları eleştirdi.

Meloni, ABD Başkanı Donald Trump’ın Ukrayna’da barış konusunda fark yaratabileceğine inandığını belirterek, Nobel Barış Ödülü’ne aday gösterilmesini desteklediğini dile getirdi.