İtalyan Unicredit ve İngiliz HSBC hisse geri alımı başlattı

Yayınlanma: 30.10.2023 - 17:08

Güncelleme: 30.10.2023 - 17:33

İtalyan Unicredit ve İngiliz HSBC, yeni haftanın ilk işlem gününde hisse geri alım programlarını açıkladı.

UniCredit 2,6 milyar dolar kadar yeni bir hisse geri alım programı başlattığını ve alımlar için Goldman Sachs'ı yetkilendirdiğini bildirdi.

Dolaşımdaki hisse sayısı azaltarak gelecekteki birim hisseye düşen kazancı artıran hisse geri alımları, UniCredit'in hisse fiyatını yükseltmeye çabalayan CEO Andrea Orcel'in başlıca hamlelerinden biri olarak kaydedildi.

UniCredit geçen hafta Avrupa Merkez Bankası'ndan (AMB) 2,5 milyar euroluk hisse geri alım programı başlatma yetkisi almıştı.

UniCredit 2022 yılına yönelik ikinci hisse geri alım programını ekim ayı başında tamamlamıştı.

HSBC'DEN YENİ ALIM PROGRAMI

HSBC de 3 milyar dolarlık yeni bir geri alım programı açıklarken, üçüncü çeyrek kârı piyasa beklentilerinin altında kalmasına rağmen yatırımcılara daha fazla getiri sağlama potansiyelinin ipuçlarını verdi.

HSBC kısa süre içinde 3 milyar dolarlık ek hisse geri alımına başlayacağını ve yıl içindeki toplam hisse geri alımlarını 7 milyar dolara çıkaracağını söyledi.

HSBC CEO'su Noel Quinn, hisse geri alımlarının daha fazla olabileceğinin de sinyallerini verdi.

Bloomberg'e konuşan Quinn, "Şu anda çok güçlü bir sermaye üretimimiz var. Hissedarlarımızı son birkaç yıldır gösterdikleri sabır ve sadakat için ödüllendirmek için iyi bir konumdayız" dedi.

HİSSE GERI ALIM NEDİR?

Hisse geri alımı, şirketlerin paylarının değerlerini artırmak amacıyla piyasada işlem gören hisselerini toplamasıdır. Şirketler, hisselerindeki değer düşüşlerine ve büyüme rakamlarına bağlı olarak piyasada işlem gören paylarını geri alma hakkına sahiptir.