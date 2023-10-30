Hisse geri alım nedir? Hisse geri alım neden ve nasıl yapılır?

Yayınlanma: 30.10.2023 - 17:17

Güncelleme: 30.10.2023 - 17:17

Hisse geri alımı, bir şirketin kendi hisselerini açık pazardan veya mevcut hissedarlardan geri satın alarak stoklarını azalttığı bir işlemdir. Bu, şirketin sahip olduğu sermayenin bir kısmını iade etmesi ve hisseleri ortadan kaldırarak mevcut hissedarların sahip olduğu şirketin toplam hisse miktarını azaltması anlamına gelir.

Hisse geri alımı işlemi, genellikle hisse senetlerinin açık pazarda işlem gördüğü borsalarda gerçekleştirilir.

Neden ve Nasıl Yapılır?

Hisse geri alımı, şirketlerin çeşitli nedenlerle başvurduğu bir strateji olabilir:

Hissedar Değerini Artırmak: Şirketler, hisse geri alımı yaparak hisse başına kazançları artırabilirler. Azalan hisse sayısı, karın hisse başına düşen miktarını artırır ve hissedarlar için daha fazla değer yaratır.

Fiyat Desteği: Şirketler, hisse geri alımı ile hisse fiyatlarını destekleyebilirler. Bu, olumlu bir işlem olduğunda yatırımcılara bir sinyal gönderir ve hisselerin değerini korur veya artırır.

Sermaye Yapısını Yönetmek: Hisse geri alımı, sermaye yapısını düzenlemek ve fazla sermayeyi iade etmek isteyen şirketler için bir araçtır. Bu, nakit fazlası olan şirketler için yaygın bir uygulamadır.

Rakip Satın Almaları Engelleme: Şirketler, rakip şirketlerin kendi hisselerini satın almasını engellemek veya zorlaştırmak için hisse geri alımını kullanabilirler.

Hisse geri alımı, genellikle şirketin kurumsal bütçesinden veya nakit rezervlerinden finanse edilir. Şirketler, hisse geri alımı için belirli bir zaman çerçevesi belirler ve genellikle hisseleri açık pazarda bir broker veya aracı kurum aracılığıyla satın alırlar. Bu işlem, SEC (Amerika Birleşik Devletleri Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu) ve diğer düzenleyici kurumların belirlediği kurallara tabidir.