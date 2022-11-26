İTB Başkanı Işınsu Kestelli: İş dünyası önünü görmek istiyor
İzmir Ticaret Borsası’nın meclis toplantısında konuşan başkanı Işınsu Kestelli, iş dünyasının hem iktidardan hem de muhalefet partilerinden seçimlerin yapılacağı Haziran 2023 sonrasında yapılacakları duymak istediğini belirterek “Herkes önünü görebilmeyi arzu ediyor” dedi.
Kestelli, cumhurbaşkanlığı seçimlerinin piyasalara etkisini değerlendirerek şöyle devam etti:
““Hammadde ve enerji maliyetlerindeki artış, yüksek enflasyon, finans kaynaklarına erişimin zorlaşması, üretim süreçlerini olumsuz etkiliyor. Bunların çözümü de uzun vadeli planlamalar gerektiriyor. Oysa bu süreçte tüm partiler seçim kazanmaya odaklanacak. Kalıcı çözümlerden konuşmak yine pek mümkün olmayacak. İhracatta rekabetçi olabilmek için yerli kaynaklarla nitelikli üretim yapmanın yollarını bulabilmeliyiz.”
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