İTB Başkanı Işınsu Kestelli: İş dünyası önünü görmek istiyor

26 Kasım 2022 Cumartesi, 02:00

Kestelli, cumhurbaşkanlığı seçimlerinin piyasalara etkisini değerlendirerek şöyle devam etti:

““Hammadde ve enerji maliyetlerindeki artış, yüksek enflasyon, finans kaynaklarına erişimin zorlaşması, üretim süreçlerini olumsuz etkiliyor. Bunların çözümü de uzun vadeli planlamalar gerektiriyor. Oysa bu süreçte tüm partiler seçim kazanmaya odaklanacak. Kalıcı çözümlerden konuşmak yine pek mümkün olmayacak. İhracatta rekabetçi olabilmek için yerli kaynaklarla nitelikli üretim yapmanın yollarını bulabilmeliyiz.”