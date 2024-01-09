İthal içkilere dev zam!

Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği (TBYD) Başkanı Erol Dündar, ithal içkilere de zam geldiğini duyurdu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 09.01.2024 - 10:05
İthal içkilere dev zam!
Abone Ol google-news

Yeni yılın ardından başlayan zam yağmuru devam ediyor. 

Alkol ve sigaraya peş peşe zamlar geliyor.

Alkole yapılan zamların bir yenisi daha eklendi.

Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği (TBYD) Başkanı Erol Dündar, ithal içkilere de zam geldiğini duyurdu.

Dündar'ın paylaştığı yeni zamlı liste şöyle:

 


Alkol içki Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Erol Dündar

İlgili Haberler

Alkole dev vergi zammı!

Alkole dev vergi zammı!
TBYD Başkanı Erol Dündar duyurdu: Alkole yeni yıl zammı!

TBYD Başkanı Erol Dündar duyurdu: Alkole yeni yıl zammı!
Bir alkol grubuna daha zam

Bir alkol grubuna daha zam

En Çok Okunan Haberler