İthal içkilere dev zam!
Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği (TBYD) Başkanı Erol Dündar, ithal içkilere de zam geldiğini duyurdu.
Yeni yılın ardından başlayan zam yağmuru devam ediyor.
Alkol ve sigaraya peş peşe zamlar geliyor.
Alkole yapılan zamların bir yenisi daha eklendi.
Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği (TBYD) Başkanı Erol Dündar, ithal içkilere de zam geldiğini duyurdu.
Dündar'ın paylaştığı yeni zamlı liste şöyle:
Bir ital gurubuna da #ZamGeldi pic.twitter.com/D9MrAbdGgm— EROL DÜNDAR () (TBYD BAŞKANI) (@DundarErol_) January 8, 2024
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