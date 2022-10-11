İTHİB Yönetim Kurulu Üyesi Sultan Tepe: 'İhracat anlamında rekabet etmemiz çok da mümkün değil'

11 Ekim 2022 Salı, 11:58

TOBB Otomotiv Tedarik Sanayi Meclisi Başkanı Alper Kanca ve İstanbul Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği (İTHİB) Yönetim Kurulu Üyesi Sultan Tepe, Türk sanayisinin rekabetçiliğini kaybetme eğiliminde olduğuna dikkat çekti.

"TÜRKİYE AVRUPA İLE BİRLİKTE REKABETÇİLİĞİNİ KAYBEDİYOR"



Bloomberg HT'ye konuşan TOBB Otomotiv Tedarik Sanayi Meclisi Başkanı Alper Kanca "Otomotiv açısından baktığımızda Türkiye aslında Avrupa ile birlikte rekabetçiliğini kaybediyor. Pandeminin başından beri Uzak Doğu’nun rekabetçiliğini, güvenirliğini kaybettiğini söylüyor ve böylece Avrupa’daki müşterilerimizi Türkiye’ye yatırıma, Türkiye’den ürün alımına davet ediyorduk. Fakat geldiğimiz noktada biz Avrupa’nın hem kültür hem de ekonomik havzasındayız, aynı etki alanındayız. Tüm dünyada bu durum bu şekilde değil. Örneğin Çin’de, Amerika’da doğalgaz, elektrik artışı bu şekilde değil. Türkiye Avrupa’nın hemen kenarında olmasından dolayı bu kez biraz dezavantajlı durumda. Özellikle Uzak Doğu’ya ve Amerika’ya göre rekabetçiliğimizde ciddi kayıplar söz konusu" şekinde konuştu.

"2 SENEDE DOĞALGAZ BİRİM FİYATINDAKİ ARTIŞIMIZ YÜZDE 1.218 OLDU"

Doğalgaz artışından veya elektrik fiyatı artışından bahsedildiğinde herkesin kendi evindeki faturayı hatırladığına öte yandan evlerdeki faturanın çok da sanayiyi yansıtmadığına dikkat çeken Kanca "Devlet vatandaşın elektrik faturasını oldukça destekliyor. Böyle olmasında da fayda var; fakat insanların daha ucuz doğalgaz ve elektrik kullanmasının bedelini biraz da sanayi üzerinden ödüyoruz. 2020’nin Eylül ayından 2022’nin Eylül ayına kadar doğal gaz birim fiyatındaki artışımız tam yüzde bin 218 yani 12 kat olarak gerçekleşti.

Buna Euro bazında baktığınızda 2 senede yüzde 540 artmış durumda. Türkiye eğer sanayisini enerji artışlarına mahkum ederse bunun sıkıntısı çok olur. Şu anda özellikle Almanya’da ve Fransa’da devletler kendi vatandaşlarının, kendi şirketlerinin elektrik faturalarının bir kısmını ödemeye razılar. Almanya’da neredeyse enerji artışlarının yüzde 70’ini devlet finanse edecek. Bu çok büyük bir avantaj. Türkiye eğer sanayideki enerji maliyet artışlarını aşağı çekemezse, bu durum aylar içerisinde kendini gösterecektir ve rekabetçilik azalacaktır" değerlendirmesinde bulundu.

"REKABET ETMEMİZ ÇOK DA MÜMKÜN DEĞİL"



İstanbul Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği (İTHİB) Yönetim Kurulu Üyesi Sultan Tepe ise konuya dair değerlendirmesinde "Avrupa’da devlet destekleri var o nedenle Avrupa’ya karşı rekabetçiliğimizi kaybediyoruz. Bu enerji maliyetleri ile üretip, dünya ile ihracat anlamında rekabet etmemiz çok da mümkün değil. Tekstil olarak Avrupa’nın ikinci dünyanın 5. tedarikçisi konumundayız. Tekstil sektörü bu konuma gelmek için yıllarını verdi. Buradan geri düşmek istemeyiz. Eğer ki Almanya ve Fransa gibi ülkeler bu zor dönemde sübvanse edebiliyorlar ise biz de bu noktada desteklenmek isteriz. Buradaki küçük bir desteğin domino etkisi çok büyük olacaktır" diye konuştu.