Zorlu Holding, Zorlu Enerji'deki hisse satışı için Kuveytlilerle görüşüyor
Zorlu Holding, Zorlu Enerji'deki azınlık payların satışı ve Hollanda'daki şirket ZES'in çoğunluk paylarının satışı için Kuwait Investment Authority (KIA) işritaki Wren House ile görüşmeler yürütüyor.
Zorlu Enerji'den KAP'a yapılan açıklamada, KIA ile imzalanan kredi sözleşmesinin tadili konusunda da müzakere süreçlerinin devam ettiği belirtildi.
"MÜZAKERE SÜREÇLERİ DEVAM EDİYOR"
Şirketten yapılan açıklamada "Şirketimiz ve hakim ortağı Zorlu Holding ile Wren House (KIA bağlı ortaklığı) arasında sermayesinin tamamına iştirak ettiğimiz Hollanda'da kurulu, ZES çoğunluk paylarının ve şirketimizin azınlık paylarının satışı ve şirketimiz ile KIA arasında imzalanan kredi sözleşmesinin tadili hususlarında müzakere süreçleri devam etmekte olup, gelişmeler tam ve zamanında kamuya açıklanacaktır" denildi.
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