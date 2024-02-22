İtibardan tasarruf edilmedi: Yüksek kiralar kamuyu vurdu

İktidarın devlet kurumlarını lüks binalara taşımasının maliyeti enflasyonla birlikte katlandı. Kiralar için merkezi yönetim bütçesinden yapılan aylık ödemeler 15.3 milyar TL’yi buldu. Kira bedeli geçen yıl 6.3 milyar TL’ydi.

Mustafa Çakır
Yayınlanma: 22.02.2024 - 03:00
İtibardan tasarruf edilmedi: Yüksek kiralar kamuyu vurdu
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Özellikle son iki yılda çılgınca artan kiralar, kamu için de ciddi bir maliyete dönüştü. Ayrıca AKP iktidarının başta Ankara’daki lüks bakanlık binaları olmak üzere kamu kurumlarını kiralık binalara taşıma uygulaması bu maliyetin daha dikkat çekici hale gelmesine de neden oldu.

CHP TBMM Sanayi ve Ticaret Komisyonu Üyesi Türker Ateş’in araştırmasına göre kira ödemelerinde büyük artış var. Bu açıdan Ankara’da, başta Eskişehir Yolu üzerindeki binalar dikkat çekiyor. Araştırmaya göre bütçeden yapılan toplam bina kiralama giderleri 2020 yılında 4.5 milyar lira, 2021’de 9.1 milyar lira ve 2022’de 17.2 milyar liraydı. Bu rakam geçen yıl ise 34.3 milyar liraya ulaştı.

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Ancak bu yıl kamunun binalar için ödediği kiralar adeta uçtu. Sadece Ocak 2024’te bina kiralaması giderleri 15.3 milyar liraya ulaştı. Ocak ayı ödemesi geçen yılların ocak ayları ile karşılaştırıldığında da çok yüksek. Buna göre bütçeden kiralar için Ocak 2020’de 536.6 milyon lira, Ocak 2021’de 1.6 milyar lira, Ocak 2022’de 3.3 milyar lira ve Ocak 2023’te ise 6.3 milyar lira ödeme yapılmıştı. 

DEPREM DE ETKİLİ

Ülkede yaşanan kira krizinden kamu kurumlarının da nasibini aldığını belirten Ateş, deprem nedeniyle kullanılamaz hale gelen binaların da giderlerin artmasına neden olduğuna işaret etti.

Ateş şöyle devam etti: “Ocak ayı merkezi yönetim gider istatistikleri yaşanan kira krizinin vahametini ortaya koyuyor. Bu nedenle maliye bakanının kira artışlarının yavaşladığını söylemesinin hiçbir geçerliliği yok.”


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