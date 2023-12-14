Devlet de yüksek kira mağduru olmuş!

Yayınlanma: 14.12.2023 - 03:00

Güncelleme: 14.12.2023 - 03:00

İddiaya göre, Antalya’nın Alanya ilçesindeki Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğü’nün Alanya şubesi kapatılarak Antalya’ya taşındı.

Şubenin kapatılma sebebinin yüksek kira bedeli olduğunu söyleyen Alanya Belediyesi’nin CHP’li meclis üyesi Nazmi Zavlak, “Bu şube neden kapandı yetkililere sormak istiyoruz. Hem vatandaşları bilgilendiriyor hem de çevre konusunda yaptığı denetimler ile çalışmalarını sürdürüyordu. Aldığımız bilgilere göre şubenin kapanarak Antalya’ya taşınma sebebi olarak yüksek kira bedeli gösterilmiş. Eğer sebep buysa gerçekten çok komik. Alanya’nın il olması gündemdeyken şubenin Antalya’ya taşınması da düşündürücü. Vatandaşlarımız yine saatlerce yol çekip Antalya’ya mahkûm ediliyor. Bir diğer taraftan da şubenin yaptığı denetimler acaba birilerini rahatsız mı etti?” dedi.



