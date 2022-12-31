İTO Başkanı Şekib Avdagiç: İstanbul'a özel teşvik verilsin

31 Aralık 2022 Cumartesi, 02:00

İTO Başkanı Şekib Avdagiç, yabancılara konut satışlarının yüzde 40’a yakınının gerçekleştiği, yabancı sermayeli şirketlerin yüzde 62’sinin adresinin ise İstanbul olduğunu belirterek İstanbul’un teşvik edilmesi için de 3 öneride bulundu ve şöyle sıraladı: