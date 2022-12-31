İTO Başkanı Şekib Avdagiç: İstanbul'a özel teşvik verilsin
İstanbul Ticaret Odası’nın (İTO), “İstanbul Ekonomisinin 100’ü” başlıklı araştırmasına göre tek başına 68 ilden daha fazla milli gelir üreten kent, vergi gelirlerinin yüzde 48.2’sini, toplam dış ticaretin yüzde 48.7’sini üretiyor.
İTO Başkanı Şekib Avdagiç, yabancılara konut satışlarının yüzde 40’a yakınının gerçekleştiği, yabancı sermayeli şirketlerin yüzde 62’sinin adresinin ise İstanbul olduğunu belirterek İstanbul’un teşvik edilmesi için de 3 öneride bulundu ve şöyle sıraladı:
- Kente özel bir teşvik paketi hazırlanmalıdır. İstanbul’u teşvik etmek, Türkiye’yi teşvik etmektir.
- “Bölgesel asgari ücret belirlenmelidir. Nasıl Türkiye yatırım teşvikleri konusunda bölgelere ayrılmışsa, asgari ücretin de bölgesel belirlenmesi gerektiğine inanıyoruz.
- Kira destek paketi, personel destek paketi, işletme destek paketi gibi farklı başlıklarda Kredi Garanti Fonu destekli İstanbul bölgesine özel bir kredi çalışması yapılması fayda getirir.
- Ayrıca İstanbul’daki yüksek kira bedelleri de dikkate alınarak bölgesel kira stopaj oranı uygulamasına geçilmelidir.
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