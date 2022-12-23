İTO, İstanbul’da ekmeğin kilogram fiyatına yüzde 28,9 zam kararı aldı

23 Aralık 2022 Cuma, 18:09

AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün düzenlenen basın toplantısında asgari ücretin net 8 bin 506 TL olduğunu açıkladı. Böylece milyonlarca işçi ve ailesinin merakla beklediği yeni asgari ücret, beklentilerin altında kaldı.

Erdoğan'ın açıkladığı bu rakam işçilerin beklentileri karşılanmazken hükümet ve işveren el sıkıştı. Açlık sınırının 710 lira üzerinde belirlenen asgari ücret 8 bin 500 lira oldu. Yaşam maliyeti ise 10 bin 170 TL.

Milyonlarca kişi, önümüzdeki aylarda enflasyonun etkisini göstermesiyle birlikte asgari ücretin erimesinden ve refah seviyesine etki etmemesinden endişeli.

ASGARİ ÜCRET ERİMEYE BAŞLADI: EKMEĞE ZAM

Bir süredir girdi maliyetlerinin yüksekliği nedeniyle zam yapmak isteyen fırıncıların talebi, İstanbul Ticaret Odası (İTO) Meclisi’ne dün görüşüldü. İTO Meclisi'nden oyçokluğu ile kabul edilen karara göre; İstanbul'da ekmeğin kilogram fiyatı, yüzde 28,9 zamlanarak 25 TL'ye çıktı.

Şu an 4 TL’ye satılan 210 gramlık ekmek, yılbaşından sonra 5 TL’ye satılabilecek. Alınan kararla İstanbul’da ekmek fiyatı, bir yıl içinde toplam 71,4 oranında zamlanmış olacak. Ancak İstanbul'un büyük bölümünde zaten ekmek 5 liraya satılıyor.

ZAM KARARI NASIL ALINIYOR?

Ekmek üreticilerinin zam talepleriyle ilgili karar alınabilmesi için İTO Meclisi, durumu Yönetim Kurulu'na bildiriyor.

Yönetim Kurulu talebi uygun görürse talep, İl Ticaret Müdürü, İl Tarım Müdürü, İstanbul Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı, Ticaret Odası ve İstanbul Büyükşehir Belediye yetkililerinin oluşturduğu 5’li komisyona çağrı yapılıyor. Bu komisyonda alınan karar da İTO Meclisi'nde onaylanıyor. Alınan karar ise Ticaret Bakanlığı’na bildiriliyor.

Ticaret Bakanlığı, ekmeğe zam kararına ret yanıtı verse dahi ekmeğin fiyatına karar veremiyor.