İTO enflasyon verilerini açıkladı: Fiyatlardaki artış durdurulamıyor!

İTO verilerine göre, İstanbul'da enflasyon haziran ayında aylık bazda yüzde 1,77, yıllık bazda ise yüzde 44,38 oranında arttı.

2025 haziranında İstanbul’da perakende fiyat hareketlerini gösteren İTO İstanbul Tüketici Fiyat Endeksi aylık yüzde 1,77 yükseldi. İstanbul Ticaret Odası açıklamasına göre, 2024 haziran ayına kıyasla 2025 haziranda fiyat değişim oranı yüzde 44,38 olarak kayıtlara geçti.

Açıklamada şu bilgiler yer aldı:

"2025 haziranında İstanbul Tüketici Fiyat Endeksinde; önceki aya göre konut harcamalarında yüzde 2,70, ev eşyası harcamalarında yüzde 2,57, lokanta ve otel harcamalarında yüzde 1,98, gıda ve alkolsüz içecekler harcamalarında yüzde 1,93, ulaştırma harcamalarında yüzde 1,67, eğitim harcamalarında yüzde 1,45, çeşitli mal ve hizmetler harcamalarında yüzde 0,97, sağlık harcamalarında yüzde 0,77, haberleşme harcamalarında yüzde 0,71, giyim ve ayakkabı harcamalarında yüzde 0,27, alkollü içecekler ve tütün harcamalarında yüzde 0,21 artış görülürken, eğlence ve kültür harcamalarında yüzde 0,07 azalış yaşandı."

İstanbul’da haziran ayı fiyat endeksinde konut harcamalarındaki bazı ürünler ve kamu kaynaklı hizmetlerde, ev eşyası, lokanta ve otel, ulaştırma ile çeşitli mal ve hizmetler gruplarındaki piyasa koşullarına bağlı fiyat değişimleri ile gıda harcamalarındaki mevsimsel ve piyasa koşullarına bağlı değişiklikler etkili oldu.

2025 haziranında en yüksek artış konut harcamalarında (yüzde 2,70), en yüksek azalış ise eğlence ve kültür harcamalarında (yüzde -0,07) gerçekleşti.

TOPTAN FİYATLAR

Toptan fiyat hareketlerini gösteren Toptan Eşya Fiyatları Endeksi, 2025 mayıs ayında yüzde 0,69 artış göstermişken, 2025 haziranında yüzde 1,93 yükseldi. Yıllık bazda değişim oranı yüzde 24,13, yıllık ortalama artış ise yüzde 37,36 olarak gerçekleşti.

Haziran 2025’te toptan fiyatlarda aylık bazda; inşaat malzemeleri yüzde 6,92, madenler yüzde 3,06, yakacak ve enerji maddeleri yüzde 2,22, gıda maddeleri yüzde 1,71, işlenmemiş maddeler yüzde 1,23, kimyevi maddeler yüzde 1,00 artış kaydetti. Mensucat grubunda ise değişim gözlenmedi.

Yıllık ortalama artışlar ise; inşaat malzemelerinde yüzde 77,22, mensucatta yüzde 63,20, kimyevi maddelerde yüzde 35,37, gıda maddelerinde yüzde 34,86, işlenmemiş maddelerde yüzde 30,34, yakacak ve enerjide yüzde 27,19, madenlerde yüzde 20,45 olarak kaydedildi.



