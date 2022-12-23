İlginç zamanlama: 11 başkanın görüşmek istediği vali ve belediye başkanı aynı anda şehir dışında

23 Aralık 2022 Cuma, 16:55

Kılıçdaroğlu Gönüllüleri Koordinatörü Mehmet Emin Altınses, CHP'li 11 büyükşehir belediye başkanının Konya’da AKP’li Büyükşehir Belediyesi Başkanı Uğur İbrahim Altay ve Vali Vahdettin Özkan'ı ziyaret etmek istemeleri üzerine karşılaşılan durumu anlattı.

CHP'li 11 büyükşehir belediye başkanının Konya'ya yaptığı ziyarete ilişkin açıklama yapan Altınses, şunları söyledi:

“CHP’li 11 büyükşehir belediye başkanımız bugün Konya’ya geldiler. Programları sabah Mevlana Müzesi ile başladı, biz de şu an Mevlana Meydanı’ndayız. Aslında programın arasında şöyle de bir şey vardı; saat 12.00 gibi Büyükşehir Belediye Başkanı’nı da ziyaret etmek istiyordu, büyükşehir belediye başkanlarımız. Ancak son birkaç gündür muammada kaldı, belediye başkanlarının ziyareti. Bu sabah haber aldık Konya Büyükşehir Belediye Başkanımız bir program için şehir dışına çıkmış. Valiyi de ziyaret etmek istiyorlardı, tesadüf odur ki Valimiz de bugün şehir dışındaymış. Bilgiyi sabah aldılar, o yüzden şimdi saha ziyaretleri ile programa devam edecekler."

“BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLARIMIZA OLAN İLGİ CHP’Yİ İKTİDAR YAPACAĞININ SİNYALİ”

11 büyükşehir belediye başkanının hepsinin bir teveccüh gördüğünü belirten Altınses, "Ekrem İmamoğlu’na olan ilgi çok büyüktü. Bunda son dönemde çıkan 2 yıl 7 aylık hapis cezası da çok büyük etkendi. Burada şunu görmek lazım, büyükşehir belediye başkanlarımıza olan ilgi CHP’yi iktidar yapacağının sinyalidir. Onlar çalışmaları ile örnek oluyorlar. Çalışmaları ile iktidar mücadelesine de bir katkı koyuyorlar. Konya’da da bunu yaşamış olmanın mutluluğu içindeyiz biz de" diye konuştu.