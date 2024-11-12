İUP maaşları ne zaman yatacak? İUP maaşları ayın kaçında yatacak?
İUP maaşı ödemeleri Kasım ayında gündeme geldi. İŞKUR tarafından yürütülen ve işsiz bireylerin istihdam edilebilirliklerini artırmak amacıyla uygulanan bir eğitim ve rehberlik programı olan İUP maaşı İŞKUR tarafından veriliyor. Peki, İUP maaşları ne zaman yatacak? İUP maaşları ayın kaçında yatacak?
İUP maaşları, Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) tarafından hesaplara yatırılıyor. Peki, İUP maaşları ne zaman yatacak? İUP maaşları ayın kaçında yatacak?
İUP MAAŞLARI NE ZAMAN YATACAK?
İşgücü Uyum Programı (İUP) kapsamında çalışanların maaşlarının ne zaman yatacağına dair net bir tarih henüz açıklanmış değil. Ancak, maaş ödemelerinin önümüzdeki günlerde hesaplara yatırılması bekleniyor. İlgili kurumlar, bu konuyla ilgili resmi bir açıklama yapacaklarını duyurdu. Ödemeler, programda çalışılan gün sayısına göre hesaplanmakta olup, Ekim ayından itibaren maaşlarda artış yapılacağı ve aylık miktarın 12 bin TL'ye çıkarılacağı belirtiliyor?.
İUP MAAŞLARI NE KADAR?
Katılımcılara katılım sağladıkları günler için olarak Yönetim Kurulu tarafından 2024 yılı için belirlen 666,75 TL cep harçlığı ödeniyor.
Programların ilk 4 haftası yoğunlaştırılmış eğitimler nedeniyle haftada 37,5 saat (5 gün), diğer haftalarda ise haftalık 22,5 saat (3 gün) olarak planlandı. Aylık ortalama 8 bin lira ödeme yapılacak İUP katılımcılarının kısa vadeli sigorta primleri de karşılanacak.
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