Ara transfer dönemi ne zaman bitiyor? Süper Lig'de sezon ne zaman sona erecek?
Süper Lig'de ara transfer döneminin başlamasıyla birlikte takımlarda da transfer hareketliliği başladı. Peki, Ara transfer dönemi ne zaman bitiyor? Süper Lig'de sezon ne zaman sona erecek?
Ara transfer döneminin ne zaman biteceğiyle ilgili tarih araştırmaları sürmeye devam ediyor. Peki, Ara transfer dönemi ne zaman bitiyor? Süper Lig'de sezon ne zaman sona erecek?
ARA TRANSFER DÖNEMİ NE ZAMAN BİTİYOR?
Futbolda ara transfer dönemi 13 Ocak 2025'te başlayıp, 11 Şubat 2025 tarihinde sona erecek.
SÜPER LİG NE ZAMAN SONA ERECEK?
İkinci yarı 3, 4, 5, 6 Ocak 2025 tarihlerinde oynanan 18. hafta müsabakalarıyla başladı. Sezon 1 Haziran 2025 tarihinde sona erecek.
Etiketler: #Ara transfer dönemi #Transfer dönemi #transfer
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