Son dakika depremler! Deprem mi oldu? 26 Ocak 2025 nerede, ne zaman deprem oldu?

Son dakika deprem! Deprem mi oldu? İstanbul, Ankara, İzmir son depremler... Sarsıntı hisseden yurttaşlar, 26 Ocakv2025 cumartesi günü son depremlerin nerede ve kaç büyüklüğünde olduğunu merak ediyor. Deprem mi oldu? Nerede, ne zaman deprem oldu? 26 Ocak 2025 Türkiye'deki depremler…

Son dakika depremler! Deprem mi oldu? 26 Ocak 2025 nerede, ne zaman deprem oldu?
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 26.01.2025 - 08:57

AFAD, Kandilli son deprem bilgileri araştırılıyor. Sarsıntı hisseden yurttaşlar arama motorlarında son depremler, "son dakika depremler, deprem mi oldu" gibi sorgulamalar yapıyor. İşte, 26 Ocak'ta meydana gelen depremler...

26 OCAK'TA TÜRKİYE'DE OLAN SON DEPREMLER

08:25:42  39.7953   39.1320        5.0      -.-  2.5  -.-   AKTAS-KEMAH (ERZINCAN)                            

08:18:28  38.4023   38.8617       17.2      -.-  1.7  -.-   YENIDAMLAR-KALE (MALATYA)                         

07:47:26  40.6542   33.6083        5.0      -.-  1.3  -.-   AYAN-(CANKIRI)                                    

07:40:51  38.1320   38.3667        5.0      -.-  2.5  -.-   SALKONAK-YESILYURT (MALATYA)                      

07:33:09  39.0865   26.7528        6.5      -.-  1.5  -.-   DIKILI ACIKLARI-IZMIR (EGE DENIZI)                

07:27:18  37.8518   36.2585       10.8      -.-  1.2  -.-   TOPALLAR-SAIMBEYLI (ADANA)                        

07:20:24  38.0300   35.6628       15.5      -.-  1.0  -.-   KARAKOY-YAHYALI (KAYSERI)                         

06:24:26  38.1967   38.6495        4.0      -.-  1.0  -.-   ARITOPRAK-PUTURGE (MALATYA)                       

06:17:36  37.8028   35.4503       18.5      -.-  1.0  -.-   CUBUKHARMANI-YAHYALI (KAYSERI)                    

06:06:48  37.0743   36.8975        5.6      -.-  1.0  -.-   KUZOLUK-NURDAGI (GAZIANTEP)                       

06:02:38  40.3270   24.1125        5.2      -.-  1.7  -.-   YUNANISTAN                                        

05:52:34  38.2148   37.2555       20.1      -.-  1.2  -.-   CICEKKOY-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)                 

05:37:13  38.1055   38.1265        4.3      -.-  1.2  -.-   YALINKAYA-YESILYURT (MALATYA)                     

05:33:00  39.4908   42.1980        4.6      -.-  1.5  -.-   AGACLI-KARAYAZI (ERZURUM)                         

05:24:44  36.0290   29.1728        5.0      -.-  2.0  -.-   AKDENIZ                                           

05:14:03  38.3157   37.8942        7.0      -.-  1.8  -.-   KELLER-AKCADAG (MALATYA)                          

04:27:20  38.3568   37.6142        5.0      -.-  1.1  -.-   DARICA-AKCADAG (MALATYA)                          

04:22:30  38.5213   38.0105        5.0      -.-  2.3  -.-   KADIIBRAHIM-AKCADAG (MALATYA)                     

04:13:26  39.0150   27.5067        5.0      -.-  1.3  -.-   YAYLAKOY-KINIK (IZMIR)                            

04:02:41  38.4332   25.7343       10.9      -.-  1.7  -.-   EGE DENIZI                                        

03:45:07  38.3498   38.8190       12.3      -.-  1.4  -.-   AKUSAGI-KALE (MALATYA)                            

03:27:33  36.9242   27.6032        3.2      -.-  1.9  -.-   GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ)                          

03:25:52  37.6997   36.1138        5.0      -.-  1.3  -.-   ESENLI-SUMBAS (OSMANIYE)                          

02:22:47  37.7597   35.9092       14.0      -.-  1.2  -.-   AKKAYA-FEKE (ADANA)                               

02:06:04  36.5290   36.4912       14.9      -.-  1.6  -.-   KAMBERLIKAYA-KIRIKHAN (HATAY)                     

02:02:41  39.6597   27.9812        9.6      -.-  1.9  -.-   KARAMAN-(BALIKESIR)                               

01:47:24  37.6293   35.8830        8.2      -.-  1.1  -.-   KARABUCAK-KOZAN (ADANA)                           

01:34:24  38.1852   38.1407        6.1      -.-  1.1  -.-   ATALAR-YESILYURT (MALATYA)                        


Etiketler: #deprem #deprem mi oldu #Son depremler

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