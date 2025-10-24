İYİ Partili Usta’dan yurttaşı vergi yağmuruna tutan yeni yasa teklifine tepki: 'Bu vergi paketi adalet değil, ceza paketidir'

AKP, Vergi Kanunları ile Bazı Kanunlarda ve 631 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi’ni geçen cuma Meclis Başkanlığı’na sunmuştu. Yeni vergi yükümlülükleri getiren düzenleme önceki gün Plan ve Bütçe Komisyonu’nda kabul edildi. İYİ Parti Ekonomi ve Kalkınma Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Erhan Usta Cumhuriyet’e yaptığı değerlendirmede düzenlemeye tepki gösterdi.

KAYITLI MÜKELLEF HEDEFTE

Yeni vergi paketinin, kayıt dışı ekonomiyi önlemek yerine kayıtlı mükellefleri cezalandırdığını söyleyen Usta, “Her zaman söylüyoruz; Türkiye’de vergi sisteminin temel sorunu adaletsizliktir. Bu teklif, o adaletsizliği daha da derinleştiriyor. Zaten vergi veren, kaydı düzgün olan esnafı, ücretliyi, memuru hedef alıyor” ifadelerini kullandı.

Usta, hükümetin bütçe açığını kapatmak için en kolay yolu seçtiğini belirterek, “Devletin gelir artırma politikası tamamen kolaycı bir anlayış üzerine kurulu. Nerede kayıtlı vatandaş varsa, oradan tahsilat yapılacak. Oysa sorun kayıt dışılıkta, büyük sermaye gruplarının vergiden kaçırdığı gelirlerde” dedi.

İKİNCİ EL ARAÇ ALIM SATIMINA EK VERGİ TEPKİSİ

Teklifte yer alan ikinci el araç alım satımına yönelik yeni vergi düzenlemesini de eleştiren Usta, bu uygulamanın piyasayı daraltacağını söyledi. Usta, “İkinci el piyasasında zaten durgunluk var. İnsanlar aracını yenileyemiyor, satamıyor. Şimdi bu vergilerle birlikte piyasada alım satım tamamen kilitlenecek. Bu da hem sektör çalışanlarını hem de vatandaşı vuracak” diye konuştu.

KİRA ARTIŞLARINI TETİKLEYECEK DÜZENLEME

Paketin gayrimenkul gelirleri üzerindeki etkilerine de değinen Usta, “Bu düzenleme doğrudan kiraları artıracak. Zaten ev sahibi yüksek vergi ödeyeceği için bunu kiracıya yansıtacak. Zaten kiralarda büyük bir kriz yaşıyoruz, bu teklif onu daha da büyütecek” değerlendirmesinde bulundu. Usta, iktidarın piyasayı ve yurttaşın yaşam koşullarını dikkate almadan yasa teklifi hazırladığını belirterek, “Vergi teklifleri hazırlanırken sadece Maliye’nin değil, ekonominin bütün paydaşlarının görüşü alınmalı. Şu anda yapılan, masada oturan birkaç kişinin kendi ezberine göre kanun yazmasıdır” dedi.

‘DOLAYLI VERGİLER YOKSULU EZER’

Erhan Usta, dolaylı vergilerdeki artışın da gelir adaletini bozduğunu vurgulayarak şunları söyledi: “Türkiye’de vergi gelirlerinin yüzde 70’i dolaylı vergilerden geliyor. Bu, dünyanın hiçbir gelişmiş ekonomisinde görülmez. Dolaylı vergi demek, fakirle zenginin aynı miktarda vergi ödemesi demektir. Bu sistemin sürdürülebilirliği yok. Halkın alım gücü her geçen gün daha da düşüyor.”

‘KRİZİ YÖNETMEK YERİNE KRİZİ BÜYÜTÜYORLAR’

Vergi politikalarının temelinde liyakat eksikliği olduğunu belirten Usta, “Ekonomik krizin sebebi vatandaşa yüklenmek değil, yanlış yönetimdir. Bugün vergi düzenlemeleriyle krizi yönetmeye çalışıyorlar ama aslında krizi büyütüyorlar. Bu paketle birlikte üretim de, tüketim de daha da daralacak” dedi. İktidara “Bu paketle bütçe değil, halkı kurtarın” çağrısında bulunan Usta, “Bu ülkenin bütçesi halkın omzunda değil, adil bir gelir dağılımında yükselmelidir. Kayıtlı mükellefi cezalandırmak, ekonomiyi değil, adaleti çökertir” dedi.