İzmir-Aydın Otoyolu’nun Selatin-Germencik kesimi ihaleye açıldı

Yayınlanma: 11.05.2023 - 09:34

Güncelleme: 11.05.2023 - 09:34

Hizmette olan İzmir-Aydın Otoyolu üzerinde yer alan Selatin-Germencik kesiminin yap-işlet-devret (YİD) modeli yapım ve işletimi için ihale açıldı.

Karayolları Genel Müdürlüğü’nün (KGM) Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlanan ilanına göre, ihale; otoyolun söz konusu kesiminin yapımı, bakımı, işletilmesi, işletme süresince idareye yıllık kira ödenmesi ile görev süresi sonunda idareye bedelsiz olarak devrine ilişkin görevlendirmeyi kapsıyor.

SERMAYE ŞİRKETLERİ BAŞVURABİLECEK

Görevlendirmeye katılacak şirketlerin belirlenmesi için yapılacak ön seçime özel hukuk hükümlerine tabi ve sermaye şirketi statüsüne sahip sermaye şirketleri başvurabilecekler.

Görevlendirmeye ilgi duyan şirketler, 15 Mayıs’tan itibaren 1 Haziran’a kadar KGM’ye başvurması gerekiyor. (REUTERS)