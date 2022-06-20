İzmir'de memurlar 23 Haziran'da iş bırakacak
Büro Emekçileri Sendikası (BES) İzmir Şubesi, 3600 ek gösterge düzenlemesi hakkındaki taleplerini duyurmak amacıyla 23 Haziran tarihinde iş bırakacaklarını duyurdu.
3 milyona yakın kamu emekçisinin kapsam dışı kaldığı düzenlemeye karşı İzmir Mimarlık Merkezi önünde toplanan BES üyeleri, 3600 ek gösterge düzenlemesiyle ilgili taleplerini duyurmak amacıyla bir açıklama düzenledi.
BES İzmir Şube Başkanı Mustafa Güven, yedi senedir gündemde olan düzenlemeye ilişkin kamu emekçilerinin taleplerinin görmezden gelindiğini belirterek şunları söyledi:
“Tasarının tamamen adaletsiz ve bir kandırmaca olduğunu görmüş bulunmaktayız. Yedi yılda kamu emekçilerinin alım gücü yarı yarıya düşmüş durumdayken getirilen ve bütün kamu emekçilerine verildiği söylenen ek gösterge düzenlemesi adaletsizdir. Bu tasarı sözleşmeli memurları, birinci dereceye giremeyen kadroları kapsamıyor. Yaklaşık 300 bini aşkın kamu emekçisi bundan yararlanamayacak. Ekim 2008’den sonra işe giren 2 milyon kamu emekçisini de kapsamıyor. Tüm memurları kapsayacak şekilde yeniden düzenlenmelidir.”
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