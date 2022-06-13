İzmir'de motokuryeler akaryakıt zamlarını protesto etti
İzmir'de motokuryeler, konvoy oluşturup korna çalarak akaryakıt zamlarını protesto etti, "Zamlara hayır" sloganı attı.
İzmir'de çalışan motokuryeler, akaryakıta yapılan zamları, bugün Karşıyaka sahil yolunda konvoy oluşturarak protesto etti.
''Zamlara hayır'' sloganı atarak dolaşan motokuryelere diğer araç sürücüleri de korna çalarak destek verdi.
Motosikletli Kuryeler Derneği Başkanı Burhan Akgül, gelecek günlerde daha geniş kapsamlı bir eylem yapmayı planladıklarını söyledi.
"ŞU AN 180 TL'YE 7 LİTRE DOLUYOR"
İzmir'deki motokuryelerin yüzde 80'inin şahıs şirketi kurup kendi motosikletiyle çalıştığını belirten Akgül, şöyle konuştu:
"Firmalar kaza, ceza gibi birçok sorumluluğu üzerinden atmak için kendi motosikleti olanlarla çalışıyor. Dolayısıyla akaryakıt zammı direkt motokuryeyi etkiliyor. Şu an 180 liraya 7 litrelik küçük depo doluyor. Önceden 40-45 liraya doluyordu. Gün boyu bir depodan fazla kullanıyoruz. Firmalar da beş kişinin işini üç kişiye yüklüyor. Bu zamlar motokuryeler arasında işsizliği de artırdı."
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