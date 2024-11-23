İzmir'de suya zam: Yeni yılda geçerli olacak

Yayınlanma: 23.11.2024 - 00:39

Güncelleme: 23.11.2024 - 00:46

İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü’nün (İZSU) Genel Kurulu kasım ayı ikinci birleşimi İzmir Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonu'nda başkan Cemil Tugay idaresinde gerçekleştirildi.

Genel Kurulda kurumun 2025 yılında kentte yürüteceği faaliyetler için belirlenen 35 buçuk milyar liralık bütçesi görüşüldü.

"ENFLASYONA İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ Mİ NEDEN OLUYOR?"

Yeni yılda uygulanacak su tarifesine ilişkin eleştirileri yönelik olarak ise Tugay, şunları kaydetti:

"Hesap, kitap yapıyorsunuz. Diyorsunuz ki; su parasının 30 metreküp üzerinden bize söylüyorsunuz. Kaç kişi 30 metreküp su kullanıyor? Bilmiyorum. Konutlarımızın yaklaşık aylık su tüketim oranı 9 metreküp. 9 metreküpün 4 metreküpü üzerinden indirim yaptık. 'Yüzde 50 yapmayacağız dediniz, yüzde 45 yaptınız' dediniz hayır efendim o yüzde 26 oldu. 0-4 metreküp hiç zam yapmamayı ve başından yaptığımız yüzde 25 indirimi gözünüzü kulağınızı kapatsanız da beyin hücrenizin içine sokmamaya çalışanız da yaptık. O indirimi yaptık ve ona zam yapmadık. Kümülatif ortalama baktığımızda yüzde 26 zam yapıldı. Yüzde 50 değil. Yani yüzde 50 yerine yüzde 45 değil yüzde 26 zam yapıldı. Şimdi ortalama dokuz metreküp tüketimde bugün gerçekten Ankara 240 lira, İstanbul 290 lira, İzmir 340 lira ödüyor, olay budur. Hesaplarınızı yaparken şunu da merak ediyorum hakikaten.

Biz şimdi 1 Ocak'tan itibaren geçerli bir zamdan bahsediyoruz. Bunun üzerine eleştiri yapıyorsunuz. 1 Ocak'ta diğer şehirlerde zam yok mu? Ben bilmiyorum. Siz biliyorsunuz galiba. Hiçbir yerde zam yok mu? Peki merak ettiğim başka bir şey daha; bu bizim ülkemizde enflasyon yüzde kaç? Enflasyona İzmir Büyükşehir Belediyesi ya da İZSU mu neden oluyor? Ocak ayından itibaren memur maaş artışı olacak. Ocak ayından itibaren işçi giderlerinde artış olacak. Diyorsunuz ki; bunu nereden bulursanız bulun su faturasına yüklemeyin. Peki, İZSU nereden bulacak bunu? Bize bir kaynak gösterin. Mesela şöyle bir şey yapabilir misiniz? Elektrik giderlerimizi düşürmeniz mümkün müdür? Düşürmek bir tarafa son yapılan düzenlemeyle İZSU gibi fazla elektrik tüketen kurumlara daha yüksek elektrik faturaları gelecek."

YENİ YILDA SU TARİFESİNE YÜZDE 30 ARTIŞ KESİNLEŞTİ

Görüşmelerin ardından yapılan oylama ile İZSU Genel Müdürlüğü’nün 2025 Mali Yılı Bütçesi oy çokluğuyla kabul edildi. Genel kurulda 2025 yılı bütçesinin onaylanmasıyla yeni yılda geçerli olacak su tarifesi de kesinleşmiş oldu.

Buna göre 1 Ocak 2025 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere İzmir’de su tarifelerine yüzde 30 oranında zam yapıldı.