İzmir’de silah kaçakçılığı ve uyuşturucu operasyonu!

İzmir’in Bergama ilçesinde düzenlenen operasyonlarda çok sayıda silah, mühimmat ve uyuşturucu madde ele geçirildi.

İzmir’de silah kaçakçılığı ve uyuşturucu operasyonu!
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İHA
Yayınlanma: 22.11.2024 - 10:57

İzmir Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bağlı Aliağa Organize Suçlar Büro Amirliği ekipleri, yasadışı silah ve uyuşturucu ticareti yapan şahıslara yönelik 21 Kasım 2024 tarihinde eş zamanlı operasyon düzenledi.

Bergama’da gerçekleştirilen operasyonda çok sayıda tabanca, tüfek ve uyuşturucu madde ele geçirildi.

Gözaltına alınan 4 kişi, sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.


Etiketler: #silah #uyuşturucu #İzmir

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