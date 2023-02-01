İzmir’de tarladan ve seradan hale gelen sebze yarı yarıya düştü

Yayınlanma: 01 Şubat 2023 - 04:00

Güncelleme: 01 Şubat 2023 - 06:23

İzmir Pazarcılar Esnafı Odası Başkanı Hamdin Erişen, “Ürün azaldı, fiyatlar da borsa gibi yükseldi. Bunun sebebi tarımdaki çöküştür” dedi.

Hale gelen ürün miktarının azalmasının pazarları da olumsuz etkilediğini ve tezgâhlardaki ürün miktarının azaldığını söyleyen Hamdin Erişen, “Tarladan, seradan sebze haline günde 60 TIR sebze geliyorsa, bu rakam bu yıl 30’a kadar düştü” diye konuştu. Çiftçiden daha az ürün çıktığını dile getiren Erişen, şunları söyledi:

- Pazarcılar olarak tezgâha getirdiğimiz ürün miktarını kısmak zorunda kaldık. Fiyatlar da doğal olarak yükseliyor. Yaz aylarında bunun böyle olacağı belliydi. Domatesin kilosu son bir haftada 15 liradan 18 liraya kadar çıktı.

- Pazarcı esnafı eskiden tezgâha 20 kasa ürün getirirken bu rakam 5 kasaya kadar düştü. Biz satamıyoruz, fiyatlar da yüksek olunca vatandaş da satın alamıyor. İnsanlar artık yarım kiloyla, taneyle alışveriş yapıyor.