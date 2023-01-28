Açılışını Erdoğan yapmıştı: Bölgedeki tarım arazileri tehlikede

Yayınlanma: 28 Ocak 2023 - 02:00

Güncelleme: 28 Ocak 2023 - 02:00

Koza Altın İşletmeleri tarafından işletilen Bilecik Söğüt’teki altın madeni 2019’da açılan davayla Gübretaş’a geçti. Ardından 2021 yılının Kasım ayında Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) süreci tamamlanan proje için Aralık ayında adım atıldı.

Orman ve tarım arazilerinin içerisinde bulunan projeyle birlikte yaklaşık 500 parsel, 2022 yılının yaz aylarında Cumhurbaşkanı onayıyla kamulaştırıldı. Yıllık 6 ile 7 ton civarında üretim yapması planlanan maden projesinde ani şok ve ölüme neden olan siyanür havuzları da bulunuyor.

‘HUKUKİ SÜREÇ BAŞLATABİLİRİZ’

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) Ziraat Mühendisleri Odası (ZMO) Başkanı Baki Remzi Suiçmez konu hakkında Cumhuriyet’e açıklamalarda bulundu.

Suiçmez, “Biz yer seçimini gerek yerleşim yerlerine yakınlığı, bölgedeki başlıca sulama kaynağı olan gölete 400-500 metre mesafede olması, Sakarya Nehri’ne yakın olması ve nehirden akan suyun beslediği tarım arazilerini etkileyebilecek olması nedeniyle doğru bulmuyoruz” dedi. Tekrardan inceleme yapıp hukuki süreci başlatabileceklerini belirten Suiçmez, “Biz genelde bölgedeki dernek ve platformlar üzerinden desteklerimizi ve hukuki süreçlerimizi yönetiyoruz. Buradaki yöre halkı, iş bulma kaygısı ve kamulaştırmadan kazanacakları parayla mücadele vermediler” ifadelerini kullandı.

(Baki Remzi Suiçmez)



‘SÖMÜRGE MADENCİLİĞİ’

Suiçmez, “Tüm Türkiye’de sömürge usulü madenciliğe, doğayı yok sayan çalışmalara karşıyız. Bilimsel yöntemler görmezden geliniyor. Duyarlı yurttaş ve meslek odalarının açtığı davalar görmezden geliniyor. Daha önce Erzincan İliç’te altın madeninin siyanür havuzlarındaki çatlaklar yüzünden Fırat Nehri ve havzasında karışım yaşandı. Dava açtık, ‘Deprem bölgesi, kaza yaşanabilir’ dedik. İletme şekilsel bir ceza sonrasında yeniden açıldı. Ama biz, topraklarımızı, insan yaşamını ve doğayı korumak, bilgilendirmek için çabalamaya devam edeceğiz” diye konuştu.

BİR İŞÇİ YAŞAMINI YİTİRDİ

Altın madenindeki taşeron Gülak firmasında greyder operatörü olarak çalışan Y.Ç. geri manevra yaparken 60 yaşındaki Sebahattin Duman’a çarptı. Duman yapılan tüm müdahalelere karşın kurtarılamadı.