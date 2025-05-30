İzmirli iş dünyasından uyarı: Çare sıcak para değil, üretim ve ihracat

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ve İstanbul Sanayi Odası’ndan sonra İzmirli iş dünyasının önde gelen isimleri de ekonomik politikaların yarattığı belirsizlik ve baskılar karşısında endişelerini açıkladı. Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi ile İzmir Ticaret Odası Başkanı Mahmut Özgener, acil dengeli politikalara ihtiyaç olduğunu vurguladı.

Ege Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (EİB) tarafından bu yıl 19. kez düzenlenen Moda Tasarım Yarışması öncesi konuşan Jak Eskinazi, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve yöneticilerinin tutuklandığı 19 Mart tarihini Türkiye ekonomisi açısından önemli bir kırılma anı olarak nitelendirdi. Bu tarihin ardından ekonomi politikalarında yaşanan değişimin ihracatçılar üzerinde çeşitli etkiler yarattığını ifade eden Eskinazi, şunları söyledi:

“19 Mart artık herkesin kabul ettiği bir dönüm noktası. Türkiye ekonomisi için de ihracat için de bir nevi başa dönüşten yeniden alevlenmeye geçiş gibi bir durum söz konusu oldu. Ancak biz ihracatçılar olarak elimizden geleni yapmaya devam ediyoruz.”

ASGARİ ÜCRET VİCDAN DIŞI

Türkiye’nin sıcak para ile değil, üretim ve ihracat yoluyla döviz kazanması gerektiğini vurgulayan Eskinazi, “Sıcak para kısa vadede gelir ama uzun vadede büyük maliyet yaratır. Türkiye’nin döviz ihtiyacını istihdama katkı sağlayacak şekilde çözmesi gerekiyor. Bunun yolu da ihracatın artırılmasından geçiyor” açıklamasında bulundu. Asgari ücretin fiilen geçerliliğini yitirdiğini belirten Eskinazi, “Vicdan sahibi bir işveren asgari ücretle işçi çalıştıramaz” dedi.

Eskinazi, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in politikalarına mesafeli yaklaşsa da istikrar için devamlılığını da savundu.

CİDDİ SORUNLAR VAR

İZTO Meclisi’nde konuşan Mahmut Özgener ise küresel ticaret gerilimleri ve ekonomik belirsizliklerin Türkiye ekonomisine doğrudan etki ettiğini söyledi. “Belirsizlik, ekonominin en görünmez ama en maliyetli kalemidir” diyen Özgener, firmaların kârlılığının düştüğünü, finansmana erişimde ciddi sorunlar yaşandığını ve kırılganlığın arttığını belirtti.

Mahmut Özgener, “Hem büyük firmalarımızda hem de KOBİ’lerde 2024 yılı karlılık oranları düşük. Üstelik 2025 yılı için bu düşüşün daha da artacağı öngörülüyor” yorumunu yaptı.

Enflasyon beklentilerindeki uyumsuzluğa dikkat çeken Özgener, öngörülebilir, sürdürülebilir ve dengeli politikalara acil ihtiyaç olduğunu ifade etti