İZTO Başkanı Özgener: Vergide adalet sağlanmalı

Yayınlanma: 29.12.2023 - 10:49

Güncelleme: 29.12.2023 - 10:49

İzmir Ticaret Odası (İZTO) Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener, asgari ücretteki artışa ilişkin açıklamalarda bulundu.

2023 yılında enflasyon nedeniyle ekonomik olarak daha az bir büyüme yaşandığına dikkat çeken Mahmut Özgener, “Enflasyonu düşürmeden, ülkemizde sürdürülebilir yüksek büyüme ve kalıcı refahın sağlanamayacağını düşünüyoruz. 17 bin 002 TL olarak belirlenen 2024 yılı asgari ücretinin de milletimiz için hayırlı olmasını diliyorum. İşletmelerimizin maliyetlerini bir nebze aşağı çeken asgari ücret desteği 500 TL’den 700 TL’ye çıkarıldı. Asgari ücretin belirlenmesi kadar, asgari ücrete etki eden konuların da çözüme kavuşması gerekiyor” diye konuştu.

“VERGİ DİLİMLERİNİN GÜNCELLENMEMESİ MAAŞLARI ERİTİR”

Vergi adaletsizliğine dikkat çekerek sözlerini sürdüren Özgener, “Gelir vergisi dilimlerinin günün koşullarına göre yeniden düzenlenmesi ve asgari ücret desteğinin arttırılmasının gerekli olduğunu düşünüyoruz. Zira, bu zor ekonomik şartlarda ücretlilerin maaşlarına yapılan iyileştirmeler, vergi dilimlerinin enflasyon oranında güncellenmemesi nedeniyle yılın ilk yarısında erimeye başlıyor.

Asgari ücreti güncellerken gelir vergisi dilimlerinin de yukarı çekilmesi yanı sıra yeni vergi dilimleri ve oranlarının da uygulamaya koyulmasıyla yapılan zammın ücretlileri birkaç ay daha rahatlatacağını ve vergide adaletin etkin bir biçimde sağlanacağını öngörüyoruz. Sonuç olarak, asgari ücret artışı karşısında alım gücünün korunabilmesi için enflasyonla mücadelenin kesintisiz devam etmesi ve reel sektörümüzün desteklenmesinin önemli olduğu kanaatindeyim” diye konuştu.